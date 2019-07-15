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Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила природною красою і мудрістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.07.2019 - 18:31
Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила природною красою і мудрістю
Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Віка, як зазвичай, поділилася глибокими міркуваннями про творчість

Віка Смеюха продовжує ділитися яскравими моментами свого творчого відрядження. Відзначимо, що на даний момент поп-група НеАнгели колесить по всій Україні з виступами. Всього пару днів тому Віка і Слава Камінська були в Святогорську Донецької області. І ось, дівчата вже в Ужгороді! Про що поспішила повідомити Смеюха.

Так, на своїй instagram-сторінці Віка опублікувала серію нових фото з туру. При цьому на одному зі знімків українська співачка позує загорнута в одну тільки білосніжну ковдру! Швидше за все, фото було зроблене вранці. Віка вийшла на балкон готельного номера, щоб сфотографуватися на тлі чудового зеленого пейзажу. У геомітках зазначено, що знімок був зроблений в Ужгороді.

Більше того, своє нове фото Віка супроводила глибокими думками.

"Творча людина приходить у світ і збільшує красу світу. Вона вносить щось від невідомого у світ відомого, хто допомагає Богові щось вимовити... Справжні творці прекрасно знають, що вони були лише інструментами, вони були провідниками...." – пише Віка Смеюха.

Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила природною красою і мудрістю

Віка з НеАнгелів в Ужгороді (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники Вікторії також поспішили залишити свої захоплені коментарі:

  • "Ой, як гарно, Віка, написала, твори, Вікуль, а ми оцінимо!"
  • "Дуже мудро і красиво!"
  • "Ти творча людина,і ти приносиш щось більше ніж красу в цей світ"
  • "Ну ви і переміщаєтеся в Слов'яногорську, то в Ужгороді. Вас хоч рідні бачать))))"
  • "Чарівна і прекрасна"
  • "Ти класна, приємно бачити твою посмішку"

Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила природною красою і мудрістюВіка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила природною красою і мудрістюВіка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила природною красою і мудрістю

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

Зазначимо, що до цього Віка показувала інше фото, зроблене по дорозі в Ужгород. Знімок був зроблений в Івано-Франківську!

"Наш гастрольний графік настільки різноманітний і непередбачуваний. Ще вчора ми були в Донецькій області, сьогодні в Карпатах. І проїхали понад 1000 км за день. Що мені допомагає привести себе в норму? Міцний сон і свіже повітря. А в горах воно прямо присипляє і розслаблює", - підписала тоді фото Смеюха.

Віка з НеАнгелів в одній тільки ковдрі підкорила природною красою і мудрістю

Віка Смеюха в Івано-Франківську (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів зачарувала мереживним "образом пастушки". Співачка виступила на черговому концерті, примірявши романтичне і дуже ефектне плаття з капелюшком.

Також до цього Смеюха показала свій гарячий відпочинок в Одесі. Виконавиця, як зазвичай, змінила кілька пляжних образів.

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