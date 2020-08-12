Віка з НеАнгелів в мікробікіні звабила точеною фігурою та розкрила секрети ідеальних форм

Віктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка завела пляжним фотосетом в Одесі

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели - володарка завидних точених форм, пружного тіла і спортивної стрункої фігури. Вона не соромиться демонструвати свої принади в бікіні і неізвменно зривати овації захоплених шанувальників. Дівчина ретельно стежить за собою, а результати її праці можна оцінити на спекотних фотосетах. Так, на свіжих кадрах з Одеси Віка постала в морквяному мікробікіні.

Дівчина відправилася на відпочинок з сім'єю. Вона загоряє на пляжі і вдосталь купається, а в перервах робить пікантні фото в купальнику.

"Трохи філософії та романтики. Бути щасливою людиною легко, але одночасно важко, адже хтось знайшовши своє щастя, часом може навіть не помітити цього .. Деякі замислюються, чи їх це !? А що це!? Або може все ж, хто це! А я жену від себе сумніви! І якось виходить радіти від щирого серця дрібницям, в яких я розвиваю події життя ..! Я радію посмішкам рідних, компліментів випадкових перехожих, шуму морської хвилі, шелесту луговий трави ... Перераховувати можна нескінченно, я розумію одне, я щаслива!" - поділилася своїм чудовим настроєм співачка.

"Вікторія, у вас шікарнійша фігура! Ви самі собі складаєте меню і тренування чи тренер? Можливо є якісь корисні поради? Дякую!" - поцікавилася одна з прихильниця артистки під фото.

"Обходжуся без тренера у виборі їжі. Наш шлунок насправді невеликого обсягу, тому правильніше харчуватися, контролюючи розмір порцій. У спорті як в житті! Головне - завжди приймати виклики. Якщо весь час ховатися, уникати труднощів, нічого не доб'єшся", - поділилася своєю формулою успіху співачка.

"Віка, як вам вдається мати таку вузьку талію? Це від природи або ви багато займаєтеся спортом?" - поцікавилася інша підписниця.

"У мене і в дитинства обриси в талії були завжди помітні, але що стосується м'язів живота - це робота в залі і сцена, яка стимулює. Я надалі покажу і розкажу в своїх спортивних рубриках", - пообіцяла зірка.

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Нагадаємо, що раніше Віка з НеАнгелів замилувала виточеною фігурою на курортних фото.