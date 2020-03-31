Бачать, як людину: Дарина Петрожицька розповіла, як Голос країни-10 змінив її життя

Дарина Петрожицька прийшла на проект аби втілити свою мрію та заспівати на великій сцені. За сценарієм серіалу «Папік», у якому дівчина зіграла головну роль, в одній зі сцен стрічки вона виконала пісню «Голубка» на шоу талантів, де усі судді натиснули кнопку. Тож згодом Дарина спробувала повторити свій тріумф й у реальному житті та прийшла кастинг ювілейного сезону «Голос країни». На сліпих прослуховуваннях вона виконала ту саму пісню із серіалу та змогла розвернути крісло Тіни Кароль. На етапі вокальних боїв Дарина програла Даніелю Салему, та попри це продовжила участь у проекті – її «вкрав» до своєї команди Дан Балан.

Цієї неділі на головній вокальній сцені країни Дарина виконала колискову «Ой, ходить сон» - Квітки Цісик та за результатами виступу пройшла до прямих ефірів вокального шоу. У прямому ефірі ранкового шоу «Сніданок з 1+1» вона розказала про участь у проекті та про те, як «Голос країни» змінив її життя. Також акторка прокоментувала свій вчорашній виступ у «нокаутах»: «Я не зовсім задоволена собою. Я вчора дивилася виступ і зрозуміла: атмосферу мені вдалося передати, але можна було б зробити й краще» - каже Дарина.

Дарині на проекті вдалося попрацювати з двома тренерами, тож на запитання ведучих про те, як відбуваються репетиції у командах, відповіла: «Це два різні підходи: чоловічий і жіночий. Дан трошки лаконічніший, він скаже щось один раз – і ти зрозумів, Тіна ж віддається повністю», - розказала учасниця.

Також Дарина зізналася, «Голос країни» відкрив її як особистість: «Після серіалу у мене була шалена підтримка та популярність, мені часто писали повідомлення, і зверталися до мене «Ліза». Зараз до мене звертаються за моїм ім’ям – це круто, тепер мене бачать як людину, як актрису, а не як персонажа».

Нагадаємо, у зв’язку з введенням та продовженням карантину через COVID-19 було внесено зміни до графіку трансляції шоу «Голос країни». Також стало відомо, що прямі ефіри вокального шоу відбудуться без глядачів у залі. У студії «Сніданку» Дарина зізналася, що виступати перед порожньою залою їй буде складніше: «Коли ти співаєш глядачам у залі – це як театр, а коли без глядачів – як кіно. Насправді, глядачі у залі – це шалена підтримка, ти її відчуваєш і віриш в себе», - зізналася Дарина.

За результатами «нокаутів» з команди Дана Балана до прямих ефірів пройшли: співаючий вчитель історії Назар Яцишин, зірка серіалу «Папік» Дарина Петрожицька, східна красуня з Казахстану Індіра Едільбаєва та фанатка Дана Балана – Анастасія Балог. Також під час «нокаутів» зірковий тренер скористався правом на крадіжку та забрав до своєї команди зірку серіалу «Школа» Марію Кондратенко.



Переможцю шоу «Голос.Діти-2» Роману Сасанчину, який змагався у «нокаутах» цієї неділі, не вдалося вибороти місце на омріяних стільцях чвертьфіналістів команди Дана Балана. Та глядачі все ж побачать хлопця у прямих ефірах – зірковий тренер Тіна Кароль скористалася правом «крадіжки» та забрала хлопця до своєї команди, тож Роман автоматично потрапляє до прямих ефірів у складі команди Тіни Кароль.

Дивіться вокальне шоу “Голос країни-10” щонеділі о 21:00 на каналі “1+1”.