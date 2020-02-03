Бачили б ви її обличчя: Дантес розповів про подарунки для Дорофєєвої

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

Подружжя намагаються регулярно радувати і дивувати один одного

Надя Дорофєєва з дуету "Время и Стекло" та її чоловік Володимир Дантес - активна і весела парочка. Вони дуже люблять подорожувати - так, цієї зими подружжя вже встигли порелаксувати на пляжах Домінікани, а також відвідати мальовничу Португалію, де вони погуляли по вулицях Лісабона і Синтри, а також побачили найзахідніший мис Євразійського континенту — мис Рока.

На своїй сторінці в Instagram Володимир опублікував цікавий знімок з дружиною, на якому вони з Надею сидять за столиком вуличного кафе і п'ють каву, прикривши обличчя стаканчиками. Артист розповів, що вони з коханою намагаються регулярно радувати і дивувати один одного різними подарунками та сюрпризами. До речі, один з них як раз можна побачити на фото!

Фото: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (instagram.com/vladimirdantes)

"Нещодавно згадував, що раніше, на якісь невеликі свята, один одному залишали малюнки з листами, готували святкову вечерю з чимось недозволено екзотичним...наприклад-манго. Я пам'ятаю ті дні, коли повечеряти в ресторані - було неймовірно дорого. І один раз на місяць (це зазвичай було 5е число) ми собі це дозволяли. Так було класно бачити один одного щасливими, тому що це було щось неймовірне..недосяжне.. Сьогодні, класно бачити моє обличчя, коли Надя мені купує в подарунок, щось таке, на що мені завжди шкода грошей. І навпаки, ось на фото сумка, з якою вона прям не може розлучитися. Бачили б ви її обличчя, коли вона під ялинкою знайшла цей сюрприз. Це я не хвалюся, це я радий, що у нас вийшло і виходить радіти на кожному етапі нашого життя. Радіти абсолютно різним речам. І змушує нас працювати все наполегливіше", - поділився Дантес.

У коментарях користувачі мережі розчулюються сімейній ідилії Наді і Вови і захоплюються їх відносинами.

до Речі, ми бачили її обличчя, коли вона під ялинкою знайшла цей сюрприз, т. до. хтось з вас викладав цей момент в сторисы:)

Аж на душі сонячно стало

Вова, ти молодець, що робиш Надю такою щасливою, її посмішка просто безцінна

Які красиві

Кращі

Відмінне фото ви класні. Любимо вас

Такий солоденький, і вона теж

Це дар небес! Не загубити по закінченні часу цю чудову здатність

Молодцьі.....правильно робите.....Здоров'я, щастя, благополуччя і любові на многії літа!!!.....

Ви круті. Щастя Вам:)))

вперед

Це завжди приємно...просто кайф, коли даруєш подарунки, а не отримуєш, ну щонайменше у мене так

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Раніше зоряна сімейна пара поділилася яскравими фотографіями зі своїх подорожей по екзотичним країнам і Європі. При цьому Дантес опублікував в Instagram ніжний кадр з поцілунком з дружиною і продемонстрував багатство технік. Шанувальники оцінили фото і написали парі щирі компліменти.