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Від пацанки до панянки 4: учасниця "Топ-моделі по-українськи" навчила "пацанок" депіляції

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 12:26
Від пацанки до панянки 4: учасниця "Топ-моделі по-українськи" навчила "пацанок" депіляції
Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новий канал)

Софі Берідзе поділилася з ученицями Школи леді жіночими примудростями

Погодьтеся, учасниці «Від пацанки до панянки» (Новий канал) у першому епізоді реаліті жіночністю не відрізнялися. Їхні слова, хода і навіть жести мало нагадують поведінку леді. А декого через зовнішність зовсім легко сплутати з хлопцями. На другому тижні проекту викладачі Школи леді вирішили почати навчати учасниць жіночих хитрощів. А для цього запросили в гості учасницю другого сезону «Топ-моделі по-українськи» Софі Берідзе.

Ученицям Школи леді влаштували день краси з масками і патчами. До навчання майбутні леді поставилися скептично. Адже їхня педагог виявилася трансгендером.

– Нам важливо було продемонструвати дівчатам, що жіночними не народжуються, – каже другий заступник директора Катерина Виноградова. – Якщо дуже захотіти, то цього можна навчитися. Софі – яскравий тому приклад.

Від пацанки до панянки 4: учасниця &quot;Топ-моделі по-українськи&quot; навчила &quot;пацанок&quot; депіляції

Від пацанки до панянки 4: учасниця &quot;Топ-моделі по-українськи&quot; навчила &quot;пацанок&quot; депіляції

Учасницям Софі подарувала доглядову косметику, тример для носа, смужки для депіляції та менструальну чашу. Все це «пацанки» одразу ж почали випробовувати на собі.

– Як вона взагалі може розбиратися в жіночій фізіології? – дивується Віка#Боксьорша Альохіна. – Вона ж народилася хлопчиком!

Але справжній жах в учениць викликали навіть не воскові смужки, а... підбори! Софі Берідзе видала дівчатам бежеві «човники». Що з цього вийшло – дивіться у понеділок, 24 лютого, о 19:00 на Новому каналі.

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