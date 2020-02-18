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Від пацанки до панянки 4: учасниці курили траву і танцювали на столі

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2020 - 09:46
Від пацанки до панянки 4: учасниці курили траву і танцювали на столі
"Пацанки" стартували весело (кадр з відео)

Учасниці реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки 4 сезон» влаштували дебош прямо посеред вулиці

17 лютого Новий канал показав перший випуск четвертого сезону проекту «Від пацанки до панянки». Його учасниці, порівняно з минулими, дійсно набагато скандальні. Прямо під час зйомок дівчата дозволяли собі серед білого дня, на вулиці розпивати алкоголь та навіть курити марихуану.

– Ми зустрілися з іншими «пацанками» в картинній галереї, – каже одна з учасниць «Від пацанки до панянки» Влада Роговенко. – Але надовго там не затрималися – нас вигнали через бійки. Але це не зіпсувало наш гарний настрій, тому ми вирішили продовжити веселитися прямо на вулиці.

Від пацанки до панянки 4: учасниці курили траву і танцювали на столі

Від пацанки до панянки 4: учасниці курили траву і танцювали на столі

В запасі у «пацанок» були алкоголь і привезена одні з учасниць коноплі.

– Ми веселилися, – згадує Женя #Батюшка Мазур. – Я дістала джойнт (з англ. – самокрутка з марихуаною – прим. ред.) і запропонувала всім. Ми покурили, а потім залізли на стіл танцювати.

– На столі було обмаль місця. Я не розрахувала, зробила крок у бік і впала, – пояснює Влада Роговенко. – Але оскільки поруч зі мною падав і вазон з коноплею, який Женя привезла з дому, в першу чергу рятувала саме його. До речі, не відразу помітила, що моя рука не тієї форми, якою повинна бути.

Від пацанки до панянки 4: учасниці курили траву і танцювали на столі

Для Влади Роговенко ця тусовка закінчилася плачевно – дівчина зламала руку і кілька днів пролежала в лікарні.

Але чи навчить ця історія інших «пацанок»? Дивіться кожен понеділок о 19:00 в реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі!

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