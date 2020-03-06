Від пацанки до панянки 4: учасниць відправили в притулок для бездомних

Учасниць реаліті відправили в притулок для бездомних (фото: Новий канал)

Учасницям реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки» призначили виправні роботи

Бурхлива вечірка для учениць Школи леді шоу Від пацанки до панянки 4 сезон в кінці третього тижня навчання закінчилася вигоном усіх. Директорка Тетяна Мокріді не стерпіла неповаги до Альма-матер. Засмучені «пацанки» думали, що участь у проекті закінчена, і їх чекає квиток додому. Але їх відправили на трудотерапію в Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб без постійного місця проживання.

– У Школі леді вони жили на всьому готовому, – каже Тетяна Мокріді, – А зараз опиняться в ситуації, коли потрібно дуже багато працювати. Більше того, учениці повинні будуть обслуговувати інших людей.

Новина про виправні роботи викликала шквал емоцій у «пацанок».

– Куди я потрапила? – скаржиться Віка# Синяк Кошутіна. – Будь ласка, поверніть мене в замок. Я більше ніколи не буду вживати алкоголь.

У центрі для бездомних дівчата повинні були жити. А ще допомагати знедоленим: проводити гігієнічні процедури, годувати і навіть прати їхню брудну білизну.

– Ми дали дівчатам можливість проявити себе і творити добро. Перебування в такому місці стало для учениць холодним душем, – зізнається Тетяна Мокріді. – «Пацанки» буквально хапали мене за поли пальта і просили повернути їх у Школу леді. Хтось просто грав і хотів знову жити в чудових умовах, а хтось лив сльози, згадуючи своїх дідусів і бабусь.

Та урок з центру для знедолених винесли не всі. Хто не витримав випробування – дивіться у понеділок, 9 березня, о 19:00 в реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше учасницю шоу Владу Роговенко змусили покинути проект!