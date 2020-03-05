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Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко змусили покинути проект

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2020 - 13:41
Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко змусили покинути проект
Влада Роговенко (фото: Новий канал)

Фіналістка «Супермоделі по-українськи» та учасниця реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки» зі сльозами на очах пакувала валізу

Напруга в проекті Від пацанки до панянки 4 сезон зростає з кожним тижнем. Неприборкувані вихованки Школи леді продовжують зривати злість одна на одній. Цього разу під роздачу потрапила Влада Роговенко.

Зловісною скринькою Пандори стала неприйнятна для «пацанок» поведінка колишньої учасниці «Супермоделі по-українськи». Головними борцями за «справедливість» стали Віка Альохіна, Женя Мазур та Юля Чигринець. Дівчат уже давно дратувала «показушність» Влади, і врешті-решт терпець увірвався. «Пацанки» вирішили поставити Роговенко на місце.

Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко змусили покинути проект

Усе відбулося у кімнаті учасниць реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки». Альохіна, Мазур і Чигринець покликали Роговенко на розмову, але дівчина прохання проігнорувала. #Батюшка сприйняла поведінку Влади як неповагу, та подарувала їй «смачний» ляпас. Після цього між учасницями зав’язалася жорстока бійка. Троє кинулися на одну! І хоча це суперечило всім «пацанським кодексам», на захист дівчини не став ніхто.

Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко змусили покинути проект

Більше того, у «місиво» втрутилася ще одна учасниця – Сабіна Шейко. Вочевидь, «пацанка» знову відчула себе на ринзі підпільних боїв. Заблокувавши Владі будь-які спроби на самозахист, Сабіна декілька разів поцілила їй в обличчя коліном. Охорона ледве змогла розборонити розлючених «пацанок».

Від пацанки до панянки 4: Владу Роговенко змусили покинути проект

Спустивши пар, Альохіна, Мазур і Чигринець швидко заспокоїлися. Сабіна Шейко залишилася з розбитим обличчям та вирваним клаптем волосся, а Влада Роговенко у сльозах відправилася пакувати валізи.

– Мені було так образливо залишатися у цьому гнилому русі, – у відчаї прокоментувала дівчина. – Я не хочу бути в колективі, який так різко змінює своє ставлення до людей. Я додому!

Коли емоції стихли, Влада Роговенко передумала покидати проект. Однак після цього випадку вирішила не заводити друзів у Школі леді і з іншими ученицями бути більш суворішою.

Дивіться реаліті «Від пацанки до панянки» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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