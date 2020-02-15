Від пацанки до панянки 4 сезон: учасниці реаліті рознесли музей в Києві

Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новий канал)

Перший випуск 4-го сезону можна подивитися вже 17 лютого

Знайомство першої сімки учасниць реаліті Нового каналу Від пацанки до панянки 4 сезон, яких поселили посеред лісу в сараї, закінчилося розгромом музею просто неба. На місці колишнього села Пирогів сьогодні знаходиться музей, експозиції якого відтворюють життя та побут українців з різних регіонів країни в різні часи. Саме там уперше зустрілася частина «пацанок» (команда проекту вирішила розділити дівчат, щоб уникнути трешу, але марно). Та «пацанкам» до музею та експонатів було байдуже – не всі з них навіть знали про існування цього місця. Тож замість екскурсії майбутні учениці Школи леді обрали «кращі» розваги – пиятику та дебош.

– Я спочатку подумала, що це музей якогось Петрова, – каже 18-річна «пацанка» Катя «Канарейка» Устинова. – Вже потім дізналася, що то «Пирогово». Загалом я мало пам’ятаю з того дня, бо була дуже п’яною. Пригадую тільки, як побачила старі хати й подумала, що нас привезли туди робити ремонт.

А от ще одна учасниця реаліті Нового каналу, 20-річна Сабіна Шейко, добре пам’ятає, як Катя бігала за жінкою з обіцянкою її побити.

– Канарейка (прізвисько Каті – прим. ред.) захотіла відібрати в якоїсь бабці телефон, – розповідає Сабіна. – Тож бігала за нею по музею і божилася побити, якщо та не віддасть добровільно (сміється).

Спершу дівчата з’ясовували стосунки з іншими та між собою, а потім взялися і за руйнування експонатів музею.

– Громити все почала Віка («Синяк» Кошутіна – прим. ред.), – пригадує Сабіна Шейко. – Вона міряла одяг, який там лежав, а потім взялася бити глечики. А загалом не пам’ятаю, чого ми почали все трощити. Мабуть, настрій був класний. На згадку про музей я вкрала дерев’яну ложку, запхала в штани, щоб не побачили.

Яких ще «справ» нароблять майбутні учениці Школи леді у свій перший день? Дивіться в реаліті «Від пацанки до панянки» вже у понеділок, 17 лютого, о 19:00 на Новому каналі!