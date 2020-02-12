Від пацанки до панянки 4 сезон: топ-5 причин подивитися ТВ-шоу

Учасниці реаліті Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новий канал)

Трек Jerry Heil для нового сезону б'є рекорди

17 лютого о 19:00 на Новому каналі стартує проект Від пацанки до панянки 4 сезон. П'ятнадцять хуліганок спробують змінити своє життя за допомогою реаліті. Напередодні виходу першого епізоду ми вирішили розповісти, що приготував глядачам четвертий сезон. В реаліті Нового каналу ви зможете побачити, як «пацанки» шукають і знаходять нових себе, почути хітовий саундтрек від Jerry Heil, а також переконатися, що абсолютно реально змінити життя на краще в будь-яку мить.

Нові педагоги

У цьому сезоні «за кермо» Школи леді стануть три блондинки. Але геть стереотипи. Успішні, розумні й досвідчені – ці жінки дадуть фору будь-кому. Педагоги Школи леді дуже різні за характером. Директорку Тетяну Мокріді можна сміливо назвати «залізною леді», адже з політикою вона на «ти». У роботі дуже дисциплінована, педантична і справедлива. До «пацанок» буде максимально вимоглива. Перший заступник директора Катерина Виноградова проведе найскладніші випробування з учасницями. Не дивно, адже вона сувора й наполеглива, але, водночас, м'яка і розуміюча. Другу заступницю директора Ірину Зайцеву «пацанки» прозвали «феєчка». На проекті вона відповідатиме за жіночність учасниць.

Красень-дворецький

Дивлячись у блакитні очі цього чоловіка, неможливо в нього не закохатися. Навіть «пацанки» не встояли перед магнетизмом Олексія Свінторжицького. Дівчата мліли й червоніли, лише побачивши його. А ще вони дали йому смішне прізвисько. Яке – дізнаємося 17 лютого на Новому каналі.

Цікаві випробування

У цьому сезоні акцент не на класичне навчання леді. Глядач рідко побачить «пацанок» у вечірніх сукнях і на шпильках. Адже в такому вбранні на пагорб не піднімешся, з моста не стрибнеш і важезні камені в яр не скинеш. Такими були лише кілька психологічних випробувань, які пройдуть дівчата в реаліті. Кожне з них спрямоване на розвиток певних якостей «пацанок», що допоможуть їм протистояти спокусам за межами проекту.

Жалісливі історії

За біографіями «пацанок» можна знімати фільми. Адже життя кожної з них – справжня драма. Наприклад, Юлю Чигринець у дитинстві приковували ланцюгом, щоб не плуталася під ногами. Від Віки Альохіної рідна мати відмовилася, коли тій було місяць. А Вікторію Кошутіну батько бив і доводив до панічних атак. Від кожної історії «пацанок» навертаються сльози, а по шкірі біжать мурашки.

Хітовий саундтрек від Jerry Heil

Jerry Heil - #НЕБЕЙБІ [Прем'єра AUDIO OST “Від пацанки до панянки» ]

Лише за першу добу після прем'єри саундтрек проекту «Від пацанки до панянки» #НеБейбі зібрав майже 150 тисяч прослуховувань. Не дивно – адже це справжній хіт, що вийшов з-під пера талановитої Jerry Heil. Співачка так перейнялася історіями «пацанок», що написала пісню лише за кілька днів. Слова: «Мене ростили двори і стріли, поки я справжню себе не зустріла» дуже чітко відображають «минуле» життя учасниць проекту.