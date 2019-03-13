Вези мене: спортивна Лобода підкорила фігурою в total white образі в Майамі

Лобода вже встигла поділитися першими фото з відпочинку

Лобода, похоже, решила устроить себе отпуск… или очередные рабочие будни в другой стране. К сожалению, сама исполнительница пока что не признается, куда именно и зачем отправилась. Но, конечно же, публикует на своей instagram-страничке новые снимки в очень стильном образе.

При этом Светлана Лобода позирует на фоне небоскребов, роскошного отеля, а также в белоснежной машине бренда Bentley. Первым делом поклонники исполнительницы поспешили угадать, куда же отправилась их любимица, ведь никаких гео-отметок Лобода не оставила. Зато на нескольких фото есть "опознавательные знаки". Так, Лобода позирует на фоне отеля Hilton Bentley, расположенного в Майами. Это, кстати, и объясняет ее гламурные фото в Bentley (судя по всему, отель забирает своих ВИП-клиентов из аэропорта).

Одним словом, певица отправилась в свои любимые теплые края. Лобода очень часто бывает в США, где у нее есть недвижимость. Кроме того, своего второго ребенка (дочка Тильда, родилась 24 мая 2018) Лобода также рожала в США — в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Стильная Лобода в Майами (фото: instagram.com/lobodaofficial)

И все же взгляды поклонников прикованы к ультрастильному образу Лободы, которая показала очень модный в этом сезоне монохромный образ в белых тонах.

На Светлане – джинсовая белая рубашка, заправленная в такие же белые брюки высокой посадки. На ногах – массивные белые кроссовки на широкой подошве. Полностью белый образ разбавляет лишь черный пояс, черные солнцезащитные очки, а также "мыльница" – фотоаппарат чрез плечо.

"Живому человеку постоянно жить драмой было бы невыносимо. Посему я намереваюсь эти дни выдыхать", — подписала фото Лобода, намекая, что отправилась на отдых.

Лобода и ее модный образ в белых тонах

"Вези меня, водитель немой. Кто со мной", — в шутку пишет Лобода под другим фото

Поклонники исполнительницы также поспешили оставить восторженные отзывы:

"Красота, просто мечта. A Светa здесь тоже шикарная"

"Шикарная, стильная и очень красивая"

"Белый цвет Вам очень идет"

"Светлана, я уже слышу весенние проникновенные мелодии Вашей музыки из авто"

"Как же хороша"

"Какая же Вы красивая, стильная и крутая!"

"Какая Вы красивая, Светлана Сергеевна"

"Хорошего отдыха, заслужили"

"Светочка, ты такая красивая прям не могу"

"Такая стильная!

Светлана Лобода на отдыхе в Майами

Напомним, ранее Светлана Лобода оголила грудь на камеру.

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