Весняна несподіванка: в Олі Полякової з'явилися комахи

Співачка поділилася весняним настроєм, яке подарували їй її нові улюбленців

Оля Полякова, которая недавно праздновала день рождения своей старшей дочери Марии и ярко поздравила ее с этим замечательным событием, опубликовала неожиданное видео в Instagram stories. Певица показала своим фолловерам, как разводит бабочек прямо в собственной квартире. Одно из насекомых уже успело покинуть кокон и поселилось на поближе к солнечному свету прямо на гардинах.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Ребята, у нас вылупилась бабочка вот такая красавица. А вот еще один кокон и он тоже скоро вылупится. Он даже шевелиться", - прокомментировала видео в стоирз Оля.

Насекомое яркой раскраски не боится людей, поэтому певица смогла даже прикоснуться к ней. Кроме того, в банке созревает еще один кокон, который тоже вскоре превратиться в прекрасную бабочку.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Был ли это подарок на день рождения Марии и что звездная семья собирается делать дальше с бабочками певица не рассказала, однако, заметно, что весеннее настроение уже посетило ее дом.

Читайте также о том, что Оля Полякова неоднозначно намекнула, что не против поехать на Евровидение вместо отказавшихся участников, однако, ее подписчики всерьез восприняли слова звезды.

А еще недавно Оля Полякова похвасталась своими шикарными ногами в эффектном наряде на премьере фильма, в котором исполнила одну из главных ролей.

Кроме того, стало известно, как Полякова прокомментировала жаркий поцелуй с Дашей Астафьевой, который вошел в одну из сцен фильма "Свингеры 2".