Весняна леді: Катя Осадча підкорила яскравими кадрами в рожевому жакеті і капелюшку

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча влаштувала модну онлайн-фотосесію у дворі свого будинку

Під час карантину у багатьох зірок з'явився час для нових фотосесій - але ж самоізоляція! Однак вихід знайдений - багато фотографів зараз пропонують послугу онлайн-фотозйомки, коли вони керують процесом і роблять знімки віддалено за допомогою інтернету. Так, Віра Брежнєва похвалилася хвилюючими вигинами в пікантній домашній зйомці, а от Катя Осадча вирішила влаштувати стильний фотосет у дворі свого заміського будинку, де все цвіте і зеленіє.

Яскравими кадрами телеведуча поділилася в своєму Instagram, захоплюючи трендовим луком. Катя позувала біля цегляної стіни в яскраво-рожевому жакеті, білій футболці з принтом і написом Stay home і блакитних джинсах. Завершують образ елегантний сірий капелюшок і перлове намисто, а також яскравий макіяж.

Осадча з фотографом зробили безліч кадрів, які вона оформила в ефектний фотоколаж.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також зірка показала кілька чорно-білих фото, на яких вона зображена в теплому кардигані на тлі свого будинку.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Нехай цей день буде радісним! Будьте здоровими і не падаємо духом, адже всі випробування роблять нас сильнішими. Ще кілька світлин з нашої з @kate_kondratieva фотосесії онлайн", - поділилася Катя.

Шанувальникам стильний образ Осадчої припав до душі і вони охрестили ведучу "весняною леді" у коментарях.

Весняна леді

Клаааас

Чудова фотосесія

Гарнюня!

Дуже класно

Посміхаюся, дивлячись на ваші фото

Шикарний образ

Красуня

Ви дуже красиві, Катерина

Яка гарна

Колір піджака дуже смачний! Класні фото

Обожнюю ці капелюшки

Катруся, ти прекрасна!

Скріншот комментариеа (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча поділилася секретами догляду, рецептами краси і правилами харчування.