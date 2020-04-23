Весняна леді: Катя Осадча підкорила яскравими кадрами в рожевому жакеті і капелюшку

Телеведуча влаштувала модну онлайн-фотосесію у дворі свого будинку
Під час карантину у багатьох зірок з'явився час для нових фотосесій - але ж самоізоляція! Однак вихід знайдений - багато фотографів зараз пропонують послугу онлайн-фотозйомки, коли вони керують процесом і роблять знімки віддалено за допомогою інтернету. Так, Віра Брежнєва похвалилася хвилюючими вигинами в пікантній домашній зйомці, а от Катя Осадча вирішила влаштувати стильний фотосет у дворі свого заміського будинку, де все цвіте і зеленіє.
Яскравими кадрами телеведуча поділилася в своєму Instagram, захоплюючи трендовим луком. Катя позувала біля цегляної стіни в яскраво-рожевому жакеті, білій футболці з принтом і написом Stay home і блакитних джинсах. Завершують образ елегантний сірий капелюшок і перлове намисто, а також яскравий макіяж.
Осадча з фотографом зробили безліч кадрів, які вона оформила в ефектний фотоколаж.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Також зірка показала кілька чорно-білих фото, на яких вона зображена в теплому кардигані на тлі свого будинку.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Нехай цей день буде радісним! Будьте здоровими і не падаємо духом, адже всі випробування роблять нас сильнішими. Ще кілька світлин з нашої з @kate_kondratieva фотосесії онлайн", - поділилася Катя.
Шанувальникам стильний образ Осадчої припав до душі і вони охрестили ведучу "весняною леді" у коментарях.
Скріншот комментариеа (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше Катя Осадча поділилася секретами догляду, рецептами краси і правилами харчування.