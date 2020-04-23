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Весняна леді: Катя Осадча підкорила яскравими кадрами в рожевому жакеті і капелюшку

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2020 - 16:28
Весняна леді: Катя Осадча підкорила яскравими кадрами в рожевому жакеті і капелюшку
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча влаштувала модну онлайн-фотосесію у дворі свого будинку

Під час карантину у багатьох зірок з'явився час для нових фотосесій - але ж самоізоляція! Однак вихід знайдений - багато фотографів зараз пропонують послугу онлайн-фотозйомки, коли вони керують процесом і роблять знімки віддалено за допомогою інтернету. Так, Віра Брежнєва похвалилася хвилюючими вигинами в пікантній домашній зйомці, а от Катя Осадча вирішила влаштувати стильний фотосет у дворі свого заміського будинку, де все цвіте і зеленіє.

Яскравими кадрами телеведуча поділилася в своєму Instagram, захоплюючи трендовим луком. Катя позувала біля цегляної стіни в яскраво-рожевому жакеті, білій футболці з принтом і написом Stay home і блакитних джинсах. Завершують образ елегантний сірий капелюшок і перлове намисто, а також яскравий макіяж.

Осадча з фотографом зробили безліч кадрів, які вона оформила в ефектний фотоколаж.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також зірка показала кілька чорно-білих фото, на яких вона зображена в теплому кардигані на тлі свого будинку.

Весняна леді: Катя Осадча підкорила яскравими кадрами в рожевому жакеті і капелюшку

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Нехай цей день буде радісним! Будьте здоровими і не падаємо духом, адже всі випробування роблять нас сильнішими. Ще кілька світлин з нашої з @kate_kondratieva фотосесії онлайн", - поділилася Катя.

Шанувальникам стильний образ Осадчої припав до душі і вони охрестили ведучу "весняною леді" у коментарях.

  • Весняна леді
  • Клаааас
  • Чудова фотосесія
  • Гарнюня!
  • Дуже класно
  • Посміхаюся, дивлячись на ваші фото
  • Шикарний образ
  • Красуня
  • Ви дуже красиві, Катерина
  • Яка гарна
  • Колір піджака дуже смачний! Класні фото
  • Обожнюю ці капелюшки
  • Катруся, ти прекрасна!

Весняна леді: Катя Осадча підкорила яскравими кадрами в рожевому жакеті і капелюшку

Скріншот комментариеа (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча поділилася секретами догляду, рецептами краси і правилами харчування.

З кожним днем все краше: Віра Брежнєва засвітила розкішні форми в пікантній web-фотосесії Катя Осадча поділилася секретами догляду, рецептами краси і правилами харчування
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