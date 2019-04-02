Весняна півонія: Віра Брежнєва викликала фурор повітряним "зефірним" вбранням

Чарівна Віра Брежнєва звикла блищати на сцені в запаморочливих вбраннях і розкішних сукнях, тоді як в житті віддає перевагу стилю smаrt-casual. Співачка незмінно викликає захоплення своєю появою на концертних майданчиках, а фотозвітами зі своїх виступів охоче ділитися в мережі. Так, артистка опублікувала на сторінці Instagram знімок в легкому, повітряному вбранні блідо-рожевого відтінку, яке підкорило її підписників.

Атласна спідниця, що повторює контури її стрункої фігури з пікантним розрізом до стегна, об'ємний, невагомий ліф з пишними рукавами з манжеткою і пелериною - все виглядало бездоганно.

Новини у Віри для шанувальників були не найкращі – вона оголосила про те, що один з її концертів переноситися. Втім, глядачі пообіцяли все одно прийти на виступ улюбленої артистки, а також не залишили без уваги її приголомшливе вбрання.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Шикарна сукня, як і Віра!", "Весняна півонія", "Ця сукня особливо підкреслює вашу витонченість і ніжність!", "Ах, яка сукня зефирна", "Яка зефирка смачна", "Яка гарна сукня! Ви в ній як бутон троянди, що розпускається!", "Яка чарівна сукня", - не могли стримати захват фоловери.

До речі, Віра Брежнєва нещодавно відсвяткувала повноліття старшої доньки Соні. Разом з сестрою Вікторією вона приїхала в США, де живе і вчитися дівчинка, і влаштувала для неї незабутнє свято. Соня залишилася в захваті від сюрпризу і назвала маму найкрутішою в світі.

Раніше Віра Брежнєва поділилася формулою стрункості і розповіла про спільні знімки з чоловіком Костянтином Меладзе.