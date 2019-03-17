Весняне перевтілення: Леся Нікітюк вразила зміною іміджу

Телеведуча постала перед шанувальниками у несподіваному образі

Известная украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк, которая побывала в Египте и показала зрелищный "поцелуй со Сфинксом", вернулась в Украину и даже успела кардинально сменить имидж к весенне-летнему сезону. Результатами своего перевоплощения она поделилась в "сториз" Instagram.

Леся предстала перед поклонники с новой длиной роскошных белокурых волос. Ее шикарные локоны до пояса, завитые в крупные локоны, начиная от середины длины, очень к лицу улыбчивой Леди Ле, которой, похоже, очень понравился модный эксперимент.

"Новый имидж к шоу "Кто против блондинок" готов!" - подписала кадр с букетом в руках знаменитость, которая также является ведущей игрового проекта на одном из ведущих украинских каналов.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Впрочем, шоувумен порадовала подписчиков еще одним кадром. Для фото она примерила белую блузку с широкими рукавами и внушительным декольте, дополнив образ мини юбкой с высокой посадкой кораллового оттенка. Леся стоит босиком, чуть приподнявшись на цыпочки, что делает визуально ее длинные ноги буквально бесконечными.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, снимком обновленного облика звезды поделился ее друг, стилист-паркмахер Михаил Рудишин. На своей странице в Instagram он опубликовал фото Леси с новой прической, идеальной укладкой и легким естественным макияжем, которая красуется с огромным букетом цветов в руках.

"Смена имиджа для обворожительной Леси Никитюк. Не перестаю тобой восхищаться", - подписал он снимок. В свою очередь, знаменитость поблагодарила мастера и его команду за труд и приложенные к ее перевоплощению усилия.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/mr_colorist_2017)

Напомним, что Леся Никитюк замечательно отдохнула в Египте вместе со своими друзьями. Она успела не только посетить пирамиды, но и поплавать на белоснежной яхте и даже увидеть дельфинов.

Ранее Леся Никитюк вызвала нешуточные споры в сети пикантным снимком в платье в бельевом стиле, показав экстремальное декольте и оголив ножки.