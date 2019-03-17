Весняне перевтілення: Леся Нікітюк вразила зміною іміджу

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча постала перед шанувальниками у несподіваному образі

Відома українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк, яка побувала в Єгипті і показала видовищний "поцілунок зі Сфінксом", повернулася в Україну і навіть встигла кардинально змінити імідж до весняно-літнього сезону. Результатами свого перевтілення вона поділилася в "сторіз" Instagram.

Леся постала перед шанувальники з новою довжиною розкішних білявого волосся. Її шикарні локони до пояса, завиті у локони, починаючи від середини довжини, дуже до лиця усміхненій Леді Ле, якій, схоже, дуже сподобався модний експеримент.

"Новий імідж до шоу "Хто проти блондинок" готовий!" - підписала кадр з букетом в руках знаменитість, яка також є ведучою ігрового проекту на одному з провідних українських каналів.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Втім, шоувумен порадувала підписників ще одним кадром. Для фото вона приміряла білу блузку з широкими рукавами і великим декольте, доповнивши образ міні спідницею з високою посадкою коралового відтінку. Леся стоїть босоніж, трохи підвівшись навшпиньки, що візуально робить її довгі ноги буквально нескінченними.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, знімком оновленого зовнішнього вигляду зірки поділився її друг, стиліст-паркмахер Михайло Рудишин. На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото Лесі з новою зачіскою, ідеальною укладкою і легким природним макіяжем, яка красується з величезним букетом квітів у руках.

"Зміна іміджу для чарівної Лесі Нікітюк. Не перестаю тобою захоплюватися", - підписав він знімок. У свою чергу, знаменитість подякувала майстру і його команді за працю і прикладені до її перевтілення зусилля.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/mr_colorist_2017)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк чудово відпочила в Єгипті разом зі своїми друзями. Вона встигла не лише відвідати піраміди, але й поплавати на білосніжній яхті та навіть побачити дельфінів.

Раніше Леся Нікітюк викликала неабиякі суперечки в мережі пікантним знімком в сукні в білизняному стилі, показавши екстремальне декольте і оголивши ніжки.