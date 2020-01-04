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Веселимося втрьох: Влад Топалов розчулив мережу новорічним фото з дружиною і сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2020 - 21:53
Веселимося втрьох: Влад Топалов розчулив мережу новорічним фото з дружиною і сином
Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов поділився новорічним настроєм з шанувальниками

Влад Топалов і його дружина Регіна Тодоренко дарма часу не втрачають. Новорічні свята ще в розпалі, а значить і сімейні веселощі теж. Не весь же час займатися фізичними навантаженнями після рясних застіль, як робила це зоряна пара в останні дні. Тепер артист і телеведуча вирішила трохи посміятися і пограти, а допоміг їм у цьому маленький синочок.

"З Новим рооооодооооком!!!! Ми вас всіх вітаємо сильно і міцно!!!!! веселимося втрьох вже який день!!!!" - написав Топалов на своїй сторінці в Instagram.

На знімку молоде подружжя зображені на тлі новорічної ялинки. Регіна тримає на руках маленького сина, який одягнений в костюм Санта-Клауса. Голову Влада також прикрашає шапка новорічного дідуся.

Веселимося втрьох: Влад Топалов розчулив мережу новорічним фото з дружиною і сином

Влад Топалов з сім'єю (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники подружжя проссто не могли пройти повз такого гарного знімка і засипали пару компліментами і привітаннями з Новим роком. Шанувальники відзначили, що Топалов і Тодоренко виглядають, як ідеальна пара, а їх малюк - справжній маленький Санта.

  • З новим годоооом і вас! Ви дуже гарна пара, сім'я.
  • Свій Санта у вас.
  • А ми ви вас сильніше любимо.
  • Ой, які милі.
  • З Новим Роком! Здоров'я, щастя, всіх благ, вашої сім'ї. Радість і веселощі, щоб не покидала, ваш будинок. Малюк ріс і радував вас.

Веселимося втрьох: Влад Топалов розчулив мережу новорічним фото з дружиною і сином

Веселимося втрьох: Влад Топалов розчулив мережу новорічним фото з дружиною і сином

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Топалов з синочком потішили боротьбою за "трофей"! Регіна зняла веселе новорічне відео.

"Добре, що не побилися": Топалов з синочком потішили боротьбою за "трофей" Сильно скучив: Влад Топалов підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко
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