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"Весь світ для тебе"! Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.09.2019 - 16:38
"Весь світ для тебе"! Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка звернулася до малюка з емоційною промовою

Джамала - дбайлива і любящаяя мама. Вона зізнається, що стараается не занадто балувати малюка, але просто обожнює проводити з ним час. Маленький Емір-Рахман - мамине натхнення, найпотужніша мотивація і головний прихильник. Співачка, яка раніше показала, як насолоджується останнім літнім ранком, із задоволенням ділитися з прихильниками фото з хлопчиком, які завжди викликають лише розчулення.

Так, на свіжому знімку фотограф "упіймав" Джамалу з сином на кухні. Малюк стоїть на столі, притиснувшись до усміхненої мами. Зірка притисла до себе солодкого хлопчика, а сама тримає в руках його соску на ланцюжку. Джамала позує у білосніжній футболці і бежевій спідниці на запах, через розріз якої видно її стрункі ніжки. Її волосся акуратно укладене, а макіяж - легкий і природний.

"Колися в цей день ти будеш стояти схвильований у костюмі, з квітами та маленьким рюкзаком. Але не сьогодні. Танцюй, радій, співай, сходь з розуму - увесь світ для тебе", - підписала трепетний знімок артистка.

&quot;Весь світ для тебе&quot;! Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Прихильники не змогли залишатися довго в стороні від душевного кадру - вони обдарували Джамалу і Еміра-Рахмана шквалом компліментів.

  • Справжнє щастя
  • Прекрасні
  • Миле фото
  • Ви дуже милі
  • Потужно, проникливо
  • Таке тепле фото. Час пролетить дуже швидко
  • Прекрасні люди!
  • Дуже гарні

Скрішнот коментарів

Раніше Джамала похвалилася трендовым подарунком від чоловіка Бекіра Сулейманова на своє 36-річчя.

Також смілива Джамала приміряла на себе провокативний образ "дівчини з району", спровокувавши суперечки в мережі.

"По-справжньому щаслива": Джамала похвалилася творчими новинками "Карколомні ноги": Джамала підкорила "хижим" образом в сукні з розрізом
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