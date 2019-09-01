"Весь світ для тебе"! Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка звернулася до малюка з емоційною промовою

Джамала - дбайлива і любящаяя мама. Вона зізнається, що стараается не занадто балувати малюка, але просто обожнює проводити з ним час. Маленький Емір-Рахман - мамине натхнення, найпотужніша мотивація і головний прихильник. Співачка, яка раніше показала, як насолоджується останнім літнім ранком, із задоволенням ділитися з прихильниками фото з хлопчиком, які завжди викликають лише розчулення.

Так, на свіжому знімку фотограф "упіймав" Джамалу з сином на кухні. Малюк стоїть на столі, притиснувшись до усміхненої мами. Зірка притисла до себе солодкого хлопчика, а сама тримає в руках його соску на ланцюжку. Джамала позує у білосніжній футболці і бежевій спідниці на запах, через розріз якої видно її стрункі ніжки. Її волосся акуратно укладене, а макіяж - легкий і природний.

"Колися в цей день ти будеш стояти схвильований у костюмі, з квітами та маленьким рюкзаком. Але не сьогодні. Танцюй, радій, співай, сходь з розуму - увесь світ для тебе", - підписала трепетний знімок артистка.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Прихильники не змогли залишатися довго в стороні від душевного кадру - вони обдарували Джамалу і Еміра-Рахмана шквалом компліментів.

Справжнє щастя

Прекрасні

Миле фото

Ви дуже милі

Потужно, проникливо

Таке тепле фото. Час пролетить дуже швидко

Прекрасні люди!

Дуже гарні

Скрішнот коментарів

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