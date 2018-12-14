"Ой, все": "Время и Стекло" представили кліп на нову "Песню про лицо" (відео)

Время и Стекло — Песня про лицо

Довгоочікувана прем'єра нового хіта української поп-групи "Время и Стекло" з оригінальною назвою "Песня про лицо" відбулася сьогодні, 14 грудня. До цього колектив лише інтригував своїх фанів lyric video на гойдає трек. При цьому, як кажуть солісти групи Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив), ця пісня несе в собі важливий посил і пропонує кожному знайти своє обличчя.

Наголошується, що "Песня про лицо" очолить список хітів нового альбому групи, який обіцяють випустити вже в 2019 році. Цікаво, що автором слів нової пісні групи виступає Потап.

Фанати групи прийшли буквально "дикий" захват від нової роботи "Время и Стекло".

"Дуже крутий кліп - просто бомба", - пише fc.dodoshka.

"У мене немає слів. КЛИП АХН!" - захоплюється Katy like.

"Запально! Тільки що подивилася ... мені сподобалося! Яскраво, барвисто ... молодці!" - зазначає Наталія Васильєва.

"По зображенні трохи нагадує пісню Е, бой", - зауважує Геймінг.

"Ну в принципі як завжди, спершу якась маячня, а потім цілий день співаєш)", - сміється Солодка Няшка.

"Раніше кліпи були краще, але все рівно прикольно", - пише Єлизавета Майкова.

"Одна з найбільш качаючих пісень", - пише Daryana Cool.

Олексій Завгородній у кліпі нового хіта "Песня про лицо"

"Время и Стекло" — слова "Песня про лицо":

Эус Деус Double Trouble

Мчится красный, в нем два хулигана.

Одна длинноногая икона стиля.

А другой - икона музыки, в машине шпилит.

Время и Стекло, Время, Время и Стекло.

А в машине шпилит группа - Время и Стекло.

Главное, чтобы свое лицо ты нашел.

Когда бросят этот трек в ноги на танцпол.

А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что...

Приспів:

Каждый сам себе свое что-то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой всё!

***

Мама-ма-мастер, наколи мне масти.

Что бы все от зависти открыли свои пасти.

Коли тату кольщик, коло-колокольчик.

Все мои заценят этот звонкий прикольчик.

Я закрою партаки новым модным шмотом.

Руки в брюки, а на ноги джорданы в полете.

Virtual Reality VR VR

А у меня, с*ка, не маленький.

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А вот эта музыка, нас с тобой загрузит.

Так, что...

Приспів:

Каждый сам себе свое что то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!

Та-та-та-танцуй... ой...

Та-та-та-танцуй, с та-та-та-таким лицом.

Каки-как будто бы ты, что что-то знаешь, ой все!

Нагадаємо, раніше Дорофєєва похвалилася look-му в пастельних тонах. Шанувальники виконавиці навіть назвали її "Міс Світу".

Також відзначимо, що раніше ONUKA представила нову пісню під назвою ХАЩІ.

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