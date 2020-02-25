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Віра Кекелія вперше стане мамою: артистка показала кругленький животик (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2020 - 10:38
Віра Кекелія вперше стане мамою: артистка показала кругленький животик (фото)
Вагітна Віра Кекелія (фото: прес-служба)

Артистка красиво заявила про свою першу вагітність

Невдовзі співачка і учасниця «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія стане мамою. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши серію фото, де зображена з вагітним животиком.

На чуттєвих знімках артистка позує оголеною, прикриваючись напівпрозорою тканиною. Природності і ніжності її образу додали легкий макіяж і невимушена зачіска.

Фотографії майбутня мама доповнила зворушливими словами: «Найпрекрасніше, що з нами могло трапитися. Спасибі».

Віра Кекелія вперше стане мамою: артистка показала кругленький животик (фото)

Віра Кекелія вперше стане мамою: артистка показала кругленький животик (фото)

Вагітна Віра Кекелія

Таким чином, співачка підтвердила припущення шанувальників — так, вона носить під серцем дитину. При цьому стать дитини поки тримає в секреті.

Артистка перебуває на сьомому місяці вагітності. Так що цілком можливо доля готує їй особливий подарунок до дня народження, яке Віра Кекелія святкує 5 травня.

Віра Кекелія вперше стане мамою: артистка показала кругленький животик (фото)

Більше про одну з найголовніших подій в житті Віра розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналу «Viva!». Зокрема, зізналася — новина про поповнення в родині була для них з чоловіком несподіванкою. Втім, вони радісно сприйняли новий статус і зараз активно готуються стати батьками.

«Ви б бачили Рому, яким щасливим він прибіг додому! Сидимо ми на кухні, перед нами в ряд три тести – шість смужок, і ми щасливі», — згадала артистка під час інтерв'ю.

Цікаво, що майбутні батьки вже отримують подарунки від друзів, наприклад від сім'ї Бабкіних. До того ж мама трьох дітей Сніжана Бабкіна охоче ділиться з Вірою слушними порадами.

Нагадаємо, VERA KEKELIA і Роман Дуда (DUDA) познайомилися на вокальному шоу «Голос країни-7». Камерне весілля пара влаштувала у 2017 році. У своїх інтерв'ю співачка неодноразово розповідала, що коханий став для неї надійною опорою. Віру і Романа пов'язує не тільки шлюб, але і творчість. При цьому подружжя зізнавалися, що їх головним спільним проектом буде сім'я.

Нагадаємо, раніше Джамала, Віра Кекелія, YUKO назвали своїх фаворитів фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020.

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