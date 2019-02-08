Віра Кекелія — кращі пісні і біографія однією з фавориток Нацвідбору на Євробачення 2019

Віра Кекелія (фото: instagram.com/kekeliavera)

Дівчина пройшла довгий шлях, щоб знайти свою унікальну нішу

Дивитися онлайн першого Нацвідбору на Євробачення 2019 можна вже 9 лютого. Під час стартового ефіру глядачі побачать виступи вісімки перших учасників, кожен з яких впевнений — саме він гідний представляти Україну на сцені міжнародного конкурсу. До речі, раніше LITE вже давав всі пісні першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019. Також у тематичному опитуванні ми пропонували обрати кращих, на вашу думку, виконавців і їх композиції.

У трійку лідерів голосування LITE увірвалися: MARUV, VERA KEKELIA, Brunettes Shoot Blondes.

Пропонуємо трохи більше дізнатися про одну з фавориток Нацвідбору Віру Кекелію (VERA KEKELIA), а також познайомитися з її творчістю.

Віра Кекелія: цікаві факти з біографії учасниці Нацвідбору на Євробачення 2019

Яскрава Віра Кекелія (фото: instagram.com/kekeliavera)

Вірі Кекелії 32 роки, талановита дівчина родом з Харкова. І хоча з самого дитинства у Віри активно проявлялася тяга до музики і співу, все ж батьки наполягли, щоб після школи вона вступила в університет будівництва і архітектури в рідному Харкові, на економічний факультет. Звичайно, за фахом дівчина так ніколи і не працювала. Зате всіляко прагнула реалізувати свої таланти.

Ще у випускних класах вона була учасницею групи "Сузір'я", разом з якою виступила на "Чорноморських іграх", отримавши там гран-прі.

Віра Кекелія довгий час перебувала в пошуках свого унікального творчого шляху (фото: instagram.com/kekeliavera)

У 2010 році Віра була фіналісткою шоу "Суперзірка", де виступала під псевдонімом Віра Варламова. Після яскраву дівчину відзначили і запропонували їй стати учасницею групи А. Р. М. I. Я. П'ять років пропрацювавши в колективі, Кекелія покинула групу. Нібито, за особистими обставинами. Хоча пізніше сама Віра і інші учасниці групи запевняли, що дівчина пішла з власної волі, ніяких конфліктів не було.

Знову на сцену Кекелія повернулася вже в складі джазового оркестру "Radioband".

Віра Кекелія і Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

Найважливіший поворот її долі стався в 2017 році, коли співачка стала учасницею мегапопулярного проекту Голос країни. Тут вона не тільки дійшла до фіналу в команді Сергія Бабкіна, але також знайшла своє кохання — майбутнього чоловіка Романа Дуду.

І закрутилося! Влітку 2018 року Віра Кекелія презентувала свій перший сольний хіт Схожі, присвятивши зворушливу композицію улюбленому Роману.

Віра Кекелія — Схожі

Не минуло й півроку після дебюту, як Віра і Роман Дуда випускають свою першу дуетну пісню Тобі.

Ніжна і дуже прониклива пісня була присвячена річниці весілля яскравої пари. Автором музики і слів нової композиції виступив чоловік Кекелії.

Роман Дуда і Віра Кекелія - Тобі

В 2018 році Кекелія змогла проявити свій гумористичний талант, ставши учасницею нового проекту — "Жіночий квартал".

А в цьому році стало відомо, що Кекелія боротиметься за право представити Україну на Євробаченні 2019. Віра виступить під час першого Нацвідбору вже завтра, 9 лютого, з піснею WOW!

Віра Кекелія — WOW!

Зазначимо, що Росію на Євробаченні 2019 представлятиме Сергій Лазарєв, який вже виходив на сцену пісенного конкурсу.