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Прекрасний стан: Віра Кекелія розповіла, як проходить її вагітність і підготовка до пологів

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2020 - 17:39
Прекрасний стан: Віра Кекелія розповіла, як проходить її вагітність і підготовка до пологів
Віра Кекелія (фото: instagram.com/kekeliavera)

Віра Кекелія: "Вагітність – це не болючий, а найпрекрасніший стан для жінки"

Віра Кекелія знаходиться в очікуванні первістка! Українська співачка і акторка «Жіночого кварталу» вже на дев'ятому місяці вагітності, так що зовсім скоро в сімейному житті Віри і її чоловіка Романа настане новий важливий етап. Незважаючи на це, Кекелія продовжує достатньо активно займатися творчістю! Навіть у період карантину і в своєму особливому положенні виконавиця знімає кліпи. Днями вагітна Віра представила кліп на пісню «Отдушина», який був повністю знятий у домашній обстановці... В ексклюзивному коментарі для РБК-Україна Кекелія розповіла, як почуває себе на останньому місяці вагітності. А також поділилася підготовкою (моральною і фізичною) до своїх перших пологів.

Першим ділом артистка заспокоїла — вона відчуває себе чудово!

«Відчуваю я себе чудово. Так вийшло, що якраз останній місяць вагітності проходить у мене в рамках карантинного режиму. Якщо б не ці події, він був би досить активним: були заплановані зйомки кліпу, «Жіночого Кварталу», концерти. Все це скасувалося. А кліп в результаті ми зняли в домашніх умовах, використовуючи підручні предмети», — розповідає Кекелія.

Прекрасний стан: Віра Кекелія розповіла, як проходить її вагітність і підготовка до пологів

Віра Кекелія і Роман Дуда

При цьому Віра уточнила, що період карантину розцінює для себе, швидше, з позитивної сторони. Адже у виконавиці з'явилося багато вільного часу для підготовки до пологів.

«У карантинному режимі я знаходжу для себе великі плюси. Зараз я можу цілком і повністю зосередитися на підготовці до найважливішої події нашого життя – народження малюка. Я читаю багато літератури, дивлюся ролики на YouTube від провідних акушерів-гінекологів, перинатальних психологів. Намагаюся підтримувати себе фізично. Звичайно, на дев'ятому місяці це стає все складніше. Але можна зменшити навантаження і продовжувати робити хоч якісь вправи», — зазначає Віра.

«Дуже важливо правильно себе налаштувати перед пологами. Вагітність – це не болючий, а найпрекрасніший стан для жінки. Ми з моїм чоловіком Ромчиком налаштовуємо себе позитивно і чекаємо з нетерпінням знайомства з новою людиною», — підсумувала співачка.

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