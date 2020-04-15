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Суперфінал Голос країни-10 відбудеться в особливому форматі, а гроші від голосування передадуть українським лікарям

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2020 - 15:23
Суперфінал Голос країни-10 відбудеться в особливому форматі, а гроші від голосування передадуть українським лікарям
Голос країни 10 (фото: прес-служба)

Суперфінал проекту відбудеться 26 квітня!

Суперфінал десятого ювілейного сезону «Голосу країни», під час якого буде назване ім’я переможця, відбудеться 26 квітня на телеканалі «1+1» в особливому форматі, з огляду на важливість дотриманная всіх умов карантину. У фіналі «Голосу країни» поєднаються сучасні технології, надзвичайно актуальний у всьому світі діджитал-формат та сила голосу учасників.

На телеканалі «1+1» прийняли рішення зробити суперфінал ювілейного сезону благодійним – усі вилучені кошти від голосування та продажу реклами під час випуску підуть на підтримку українських медиків, які рятують життя хворих на COVID-19. Для них придбають захисні костюми, респіратори та інше обладнання, якого зараз так не вистачає для захисту здоров’я лікарів.

Умови голосування за переможця залишаються незмінними: віддати голос за свого фаворита глядачі зможуть здійснивши телефонний дзвінок, надіславши смс-повідомлення або проголосувавши у додатку «1+1 Video».

Нагадаємо, ювілейний сезон вокального шоу «Голос країни» відзначився не лише сильними голосами та унікальними тембрами учасників, а ще й низкою нововведень на проекті. Так, на етапі «нокаутів» організатори повідомили, що тренери отримують право на «крадіжку», і кожна команда зіркових тренерів поповнилася на одного учасника; тренери ПТП з NK вперше за всю історію шоу створили дует на проекті серед учасників своєї команди, а у зв’язку з введенням та продовженням карантину через COVID-19 на телеканалі «1+1» прийнято рішення внести зміни до графіку трансляції вокального шоу – глядачі мали змогу переглянути чотири епізоди етапу «нокаути» замість двох.

Дивіться суперфінал «Голосу країни» 26 квітня, голосуйте за улюблених виконавців та підтримуйте українських медиків, не виходячи з дому.

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