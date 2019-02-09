Віра Брежнєва vs Кортні Кардаш'ян: кому йде скандальне плаття Versace

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Українська співачка з'явилася у сукні від Versace на Каннському кінофестивалі

Відома українська співачка Віра Брежнєва і популярна американська модель Кортні Кардаш'ян наділи однакові сукні від Versace. Фігури у знаменитостей різні, тому сукня виглядає на кожній з них по-різному ефектно. Кому плаття йде більше? Голосуй на LITE.

Віра Брежнєва з'явилася на червоній доріжці 71-го Каннського кінофестивалю у відвертій чорній сукні Versace з високим розрізом від стегна і відкритою спиною. Дружина Костянтина Меладзе вибрала для виходу витончене плаття, яке вона доповнила босоніжками в тон від Yves Saint Laurent і мерехтливими сережками від Messika Jewelry.

Віра Брежнєва в скандальному плаття Versace (фото з відкритих джерел)

В класичній чорній сукні Кортні Кардаш'ян була визнана найвитонченішою знаменитістю на заході на честь запуску нової косметичної колекції KKW Beauty.

Кортні Кардаш'ян в скандальному плаття Versace (фото з відкритих джерел)

Під опитуванням від журналу Viva! в Instagram користувачі здебільшого віддали перевагу Кортні Кардаш'ян, так як на її фігуристих формах сукня здається більш привабливою. Користувачі відзначили, що в цьому платті більш вишуканою та витонченою здається українська співачка.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/viva_ukraine_magazine

Візьміть участь у нашому опитуванні і виберіть, кому плаття личить більше – Вірі Брежнєвій або Кортні Кардаш'ян!

Нагадаємо, що Брежнєва поділилася гарячими фото з Мальдів.

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