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Віра Брежнєва здивувала незвичайним подарунок Меладзе і показала щасливого іменинника

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Співачка показала, як привітала коханого чоловіка

У Віри Бежнэвої 11 травня сімейне свято – день народження чоловіка, а в цьому році Костянтину Меладзе виповнилося 57 років! Співачка стала частіше публікувати спільні кадри з чоловіком, тим самим розвіявши чутки про проблеми у парі. Так, в день його народження артистка поділилася ніжним чорно-білим кадром з коханим і показала, як привітала другу половинку.

На фото Костянтин цілує Віру в лоб, а вона закрила очі від ніжності почуттів, що нахлинули. "День Народження Генія", - коротко підписала знімок співачка.

У "сторіз" Віра показала зелену галявину біля будинку, на якій жовтими квітами було висаджено привітання для Костянтина, а також красувалася клумба у вигляді серця. Крім того, співачка опублікувала фото апетитного десерту тірамісу. Можливо, артистка його приготувала сама, адже у недавньому інтерв'ю вона зізналася, що на карантині стала більше часу проводити на кухні і навіть скупила безліч предметів кухонного начиння.

Фото: Віра Брежнєва з чоловіком (instagram.com/ververa)

"Я багато замовила собі начиння для кухні, тому що я багато років не готувала. Мінімум був, але коли я почала готувати, пекти, я зрозуміла, що у мене, наприклад, немає силіконових форм потрібного розміру, і стала замовляти всякі причандали, сестра щось дарувала. Я про себе якось забула, я все думала, як на кухні, щоб було класно, зручно і комфортно", - зізналася артистка під час прямого ефіру в Instagram на сторінці російського Vogue.

Фото: день народження Костянтина Меладзе (instagram.com/ververa)

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Крім того, співачка показала фото самого іменинника. Щасливий Костянтин посміхається, позуючи на тлі буйної зелені.

Раніше Віра Брежнєва зробила зізнання про дітей. Вона вчить дочок Соню і Сару правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя. Також Віра залучає до цього і чоловіка Костянтина Меладзе і ретельно стежить за його раціоном.