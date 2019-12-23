Віра Брежнєва таємно виступила в Києві: усі подробиці

Віра Брежнєва зізнається, що живе на три країни – Україна, Росія і Італія, де у неї з чоловіком Костянтином Меладзе є приватний будинок. Цього разу співачка вирішила навідатися до Києва з робочим візитом, проте свою поїздку не афішувала. Вона виступила на закритій вечірці в столичному концерт-холі Freedom Hall. Фото з заходу поділився ведучий Григорій Решетник і його дружина Христина Решетник.

Так, Христина позує з Вірою, одягненою в пікантне концертне вбрання. На співачці – короткий блискучий топ і чорна спідниця з пір'я з високим розрізом до середини стегна. Свій сценічний образ артистка доповнила відкритими босоніжками.

"Оххххх... Прекрасна Vera. Співачка-позитив та неймовірна красуня", - поділилися враженням від зустрічі із зіркою Христина.

Фото: Віра Брежнєва і Христина Решетник (instagram.com/kristina_reshetnik)

Григорій опублікував у сторіз аналогічне фото і залишив красномовний підпис: "Доки я на сцені працюю, красуні фотографуються".

Фото: Віра Брежнєва і Христина Решетник (instagram.com/grisha_reshetnik)

Віра виконала перед гостями заходу відомі хіти, серед яких "Діаманти" і "Я знаю пароль". Також присутніх розважали українські зірки Оля Полякова і Макс Барських.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва показала своїх сестер-двійнят – Анастасію та Вікторію, які святкують 35-річчя. Вона поділилася душевними світлинами з сімейного архіву.

Раніше Віра Брежнєва опублікувала яскраві фото в день народження молодшої дочки – Сари. Дівчинці 14 грудня виповнилося 10 років. Зіркова мама з донькою вирушили в київський б'юті-бар, де дівчинці зробили цікаву зачіску.