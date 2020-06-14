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Віра Брежнєва зізналася, чому відмовилася від пишного весілля з Меладзе

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2020 - 14:13
Віра Брежнєва зізналася, чому відмовилася від пишного весілля з Меладзе
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Пара скромно розписалася п'ять років тому в Італії

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, на карантині стала більше показувати своє повсякденне життя з чоловіком, відомим продюсером і композитором Костянтином Меладзе. Майже п'ять років тому пара скромно одружилася в Італії, намагаючись приховати цю подію від преси. В інтерв'ю "Світському життю" співачка розповіла, чому вони вирішили не влаштовувати пишне весілля.

Брежнєва зазначила, що весілля з Меладзе було тихим і скромним – пара розписалася і відзначила цю подію в ресторані. Саме так їй і хотілося.

"У мене немає такого пунктика — треба зробити пишне весілля. Моє весілля було саме таким, яким я хотіла. Ми багато працюємо на весіллях, і цього вистачає для того, щоб відчути цей розмах. А потім думаєш: "Може собі? Та ні!" Але я хочу потрапити на весілля як гість", — зізналася артистка.

Що ж, можливо на 10 річницю весілля Брежнєва і Меладзе влаштують вечірку.

Віра також поділилася, що Контантин не соромиться критикувати дружину і є дуже вимогливим професіоналом - може і до сліз довести.

"Він може до сліз мене довести, якщо я щось не так роблю, або мало душі вкладаю в пісню. Ще більше? Як?" — розповіла співачка.

Віра Брежнєва зізналася, чому відмовилася від пишного весілля з Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе не захотіли робити гучне весілля (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що разом з подружжям живе молодша дочка Брежнєвої, 10-річна Сара.

Раніше Віра Брежнєва зробила зізнання про дітей. Вона вчить дочок Соню і Сару правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя. Також Віра залучає до цього і чоловіка Костянтина Меладзе і ретельно стежить за його раціоном.

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Автор: Lite

Теги Новини України Віра БрежнєваКостянтин Меладзе
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