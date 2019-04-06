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Віра Брежнєва позувала в прозорому боді від українського бренду

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2019 - 11:39
Віра Брежнєва позувала в прозорому боді від українського бренду
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка постала перед об'єктивом з сміливому образі

Популярна співачка Віра Брежнєва володіє багатьма талантами, які з задоволенням реалізує. Вона знімається в кіно, виходить на подіуми в якості моделі і бере участь у фотосесіях, а також займається благодійністю і підтримує соціальні ініціативи. Так, зірка показала в Instagram кадри, на яких позує в прозорому боді від українського білизняного бренду Zhilyova Lingerie.

Артистка з'явилася перед об'єктивом фотографа в трендвовых джинсах-"варенках" оверсайз, білих кросівках і чорному прозорому боді. Груди вона завбачливо прикрила руками. В якості зачіски Віра вибрала високий хвіст.

Віра Брежнєва позувала в прозорому боді від українського бренду

Віра Брежнєва позувала в прозорому боді від українського бренду

Віра Брежнєва позувала в прозорому боді від українського бренду

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

До речі, нещодавно зірка влаштувала фотосет у вбранні від українського дизайнера. Вона з'явилася перед камерою в атласній сукні  молочного відтінку від бренду Bevza. Лаконічне вбраання лише підкреслило фігуру Брежнєвої. Артистка вирішила притримати інтригу і не пояснила, до чого прурочена елегантна фотосесія.

Раніше Віра Брежнєва показала оригіналні кадри з брокколі. Співачка давно пропагує здоровий спосіб життя, а днями заявила, що відмовилася від цукру, після чого стала більш енергійною, а стан її шкіри помітно покращився. Також вона ініціювала марафон, який покликаний допомогти відмовитися від вживання солодощів.

До слова, Віра Брежнєва підкрила появою на сцені в повітряному об'ємному вбранні ніжно-рожевого відтінку.

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