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Віра Брежнєва показала стрункі вигини в білизні на постільному фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 14:27
Віра Брежнєва показала стрункі вигини в білизні на постільному фото
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка прилетіла в Мюнхен заради концерту відомого артиста

Популярна співачка Віра Брежнєва може похвалитися ідеальною фігурою і стрункими формами. Артистка зізнається, що правильно харчується, регулярно займається спортом і навіть відмовилася від цукру заради красивої і пружної шкіри, а також стрункої фігури. Зараз вона відпочиває в сонячній Італії, де у зірки є власний будинок, але Віра вирішила урізноманітнити своє дозвілля і відправилася в Мюнхен – на концерт Філа Коллінза. Про це співачка повідомила в InstaStories, попутно похвалившись знімками в білизнаі з розкішного готельного номера.

Віра отримала справжнє задоволення від выступу зірки світового масштабу. Вона показала захоплену публіку, яка тепло і радо приймала метра, а також сама з  послухала нестаріючі хіти Коллінза.

Не менше, ніж концерт, співачку вразив готель, в якому вона зупинилася. Стильне оформлення в нуарных тонах не здалося Вірі похмурим, а навпаки, надавало особливу вишукану атмосферу апартаментам і внутрішньому оздобленню.

Віра Брежнєва показала стрункі вигини в білизні на постільному фото

Фото: антураж готелю в Мюнхені, де зупинилася Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Все чорного кольору, але дуже стильно, не похмуро. Ліфт, коридор, ванна кімната, халати і навіть капці", - написала виконавиця, провівши екскурсію по готелю.

 

Фото: антураж готелю в Мюнхені, де зупинилася Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Віра не втрималася від спокуси зробити селфі, піймавши своє відображення в дзеркалі. Співачка позує на ліжку про одній білизні, показавши ідеальну фігуру. "Яка гарна локація", - залишила вона кокетливий підпис до одного з кадрів, на якому сидить "по-турецьки", підігнувши під себе ноги.

Віра Брежнєва показала стрункі вигини в білизні на постільному фото

Віра Брежнєва показала стрункі вигини в білизні на постільному фото

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Раніше дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман захопила стрункою фігурою в бікіні. Дівчинка разюче схожа на маму рисами і формами.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва спокусила відео в купальнику і підкорила літнім образом на відпочинку.

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Новини України Віра Брежнєва
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