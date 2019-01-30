Віра Брежнєва в пікантному купальнику показала, з ким веселиться на Мальдівах

Співачка підкорила пляжним знімком і показала, як проводить час на відпочинку

Популярная певица, а также актриса Вера Брежнева отправилась отдыхать на Мальдивы – это было давней мечтой артистки, которую она, наконец-то, воплотила в жизнь. Если первыми восторженными кадрами она делилась с поклонниками сразу по прибытию, то сегодня на своей странице в Instagram показала, с кем проводит весело время на пляже.

На фоне пирса, пальм и белоснежного песка вместе со своей подругой, российской моделью Еленой Перминовой звезда задорно смеется и красуется в черном цельном купальнике со спущенной линией плечей. Длинноногие красотки, судя по всему, не скучают на отдыхе. На щиколотке у Веры можно рассмотреть изящный браслет, а на шее - колье к нему.

Фото: Вера Брежнева и Елена Прминова (instagram.com/ververa)

"Даже в шикарном месте веселее вместе Леной Перминовой. Ps: могу себе позволить красивую подругу. Как думаете?" - поинтересовалась она у поклонников.

Фото: Вера Брежнева и Елена Прминова (instagram.com/ververa)

Подписчики знаменитости восхитились стройными и успешными девушками на фото и отметили, что выглядят они, словно сестры, а самодостаточная женщина всегда может себе позволить быть рядом с не менее сногсшибательной подругой, тем более, если они прекрасно понимают друг друга.

"Подруга на одном уровне, значит можно позволить, никакой зависти", "В шикарном месте самые шикарные девушки!", "Золотые антилопы", "Вас на одном заводе что ли делали", "Как сестры", "Вау! Как сестры-близняшки!", "Как можно быть такими красивыми! Девочки супер!", "Только уверенные в себе женщины, красивые и самодостаточные могут позволить себе красивых подруг. У меня тоже только исключительно красивые подруги", - рассуждали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

В "сториз" Вера показала, как проводит время в компании подруг, ведь кроме Елены с ними отправилась на отдых еще одна длинноногая красотка – известный визажит и сестра Перминовой, Александра Кириенко.

Фото: Вера Брежнева и ее подруги (instagram.com/ververa)

К слову, это не первое фото Веры Бежневой с подругой-манекещицей Еленой Перминовой. Ранее артистка показала совместный снимок в вечерних платьях, который восхитил ее поклонников.

Напомним, что Вера Брежнева произвела фурор роскошным образом на сцене, покорив фанов.

Видео: РБК-Украина