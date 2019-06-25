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У вінку і з донькою на руках: Ольга Фреймут надихнула відпочинком у Карпатах

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 16:26
У вінку і з донькою на руках: Ольга Фреймут надихнула відпочинком у Карпатах
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Тільки от донька Фреймут Злата відпочиває у Греції

Ольга Фреймут також поповнила ряди відпочиваючих зірок, поспішив поділитися зі своїми шанувальниками приємним моментом. При цьому українська телеведуча не вирушила на закордонні курорти, а віддала перевагу відпочинку в Україні.

Так, на своїй instagram-сторінці Фреймут показала парочку яскравих фото. Телеведуча відзначила, що з рідними відправилася відпочивати в Карпати. Ольга поспішила опублікувати барвистий знімок на тлі гір, величезних сосен. Ведуча позує в білосніжній сорочці, на голові красується віночок з польових квітів. Сама ж Фреймут сидить на широкому зеленому полі, вкритому конюшиною.

"Ми всією родиною в Карпатах. А де ви відпочиваєте?" – підписала яскраве фото Фреймут, звернувшись до шанувальників.

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут на відпочинку в Карпатах (фото: instagram.com/freimutolia)

Також в розділі сторіз Ольга опублікувала ще один знімок. На цей раз – з донькою на руках. Однак мама и донька не дивляться в кадр, а милуються соковитими пейзажами. Зазначимо, що на знімку Фреймут позує з наймолодшою донькою – Євдокією, якій 28 червня виповниться 2 роки.

У вінку і з донькою на руках: Ольга Фреймут надихнула відпочинком у Карпатах

Ольга Фреймут з донькою Євдокією (фото: instagram.com/freimutolia)

До речі, серед інших під фото Фреймут також є і коментар її старшої дочки Злати Мітчелл. З'ясувалося, що 13-річна Злата відпочиває на даний момент в Греції. Дівчинка також показала декілька фото з відпочинку на своїй instagram-сторінці. Приміром, Злата вже відвідала острів Санторіні, який відрізняється своєю архітектурою – переважна більшість будівель на острові пофарбовані в білий колір, а дахи – у блакитний.

У вінку і з донькою на руках: Ольга Фреймут надихнула відпочинком у Карпатах

У вінку і з донькою на руках: Ольга Фреймут надихнула відпочинком у Карпатах

Злата Мітчелл на відпочинку в Греції (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Шанувальники ж Фреймут залишили свої відгуки:

  • "Оля, ви як наповнилися щастям любові, навіть ще красивіше стали. Неймовірно"
  • "Україночка"
  • "Дуже красиво, приємного відпочинку"
  • "Як я хочу туди! Гарного відпочинку"
  • "Неймовірне фото"

У вінку і з донькою на руках: Ольга Фреймут надихнула відпочинком у Карпатах

Скріншот коментарів: instagram.com/freimutolia

Раніше Ольга Фреймут показала стильний фотосет з молодшою сестрою і розповіла про стосунки в родині.

До речі, Ольга Фреймут продемонструвала елегантність і відвертість на одному знімку.

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