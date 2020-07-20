Велосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком

Зіркова пара відмінно розважилася у Львівській області
На днях Катя Осадча пишно і весело відсвяткувала 15-річний ювілей програми "Світське життя" - з цього приводу у Києві влаштували святковий концерт, на якому виступили багато знаменитостей, а заодно і вигуляли стильні вбрання. А на вихідні телеведуча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вирушила у свій улюблений заміський готель на Львівщині, де пара відпочила на славу.
Барвистими кадрами зіркове подружжя поділилися на своїх сторінках в Instagram. Так, Катя показала свою велосипедну прогулянку, на яку вона вирушила в повітряному білому платті, стильному капелюшку і босоніжках. Не забула зірка і про сонцезахисні окуляри.
"Вихідний - завжди гарна ідея", - зазначила під фото Осадча.
А в розділі сториз теледіва поділилася милими спільними кадрами з чоловіком, на яких вони розслабляються в SPA центрі або ж насолоджуються смачною їжею за столиком на терасі.
Катя Осадча та Юрій Горбунов відмінно відпочили в готелі біля Львова (фото: instagram.com/kosadcha)
Сам Горбунов також порадував фанів милим знімком з дружиною - пара зображена в готелі в стильних луках. Катя приміряла вільні білі штани і рубкашку з дрібним принтом, а зверху накинула джинсову куртку. Юрій же віддав перевагу класиці - чорним штаням і білій сорочці.
Катя Осадча та Юрій Горбунов похвалилися стильним цибулею (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Користувачі мережі захоплюються цією прекрасною парою і бажають їм гарного відпочинку.
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Раніше Катя Осадча поділилася своїми знаковими французькими спогадами і фото з Парижа.