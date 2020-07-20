Велосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком

На днях Катя Осадча пишно і весело відсвяткувала 15-річний ювілей програми "Світське життя" - з цього приводу у Києві влаштували святковий концерт, на якому виступили багато знаменитостей, а заодно і вигуляли стильні вбрання. А на вихідні телеведуча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вирушила у свій улюблений заміський готель на Львівщині, де пара відпочила на славу.

Барвистими кадрами зіркове подружжя поділилися на своїх сторінках в Instagram. Так, Катя показала свою велосипедну прогулянку, на яку вона вирушила в повітряному білому платті, стильному капелюшку і босоніжках. Не забула зірка і про сонцезахисні окуляри.

"Вихідний - завжди гарна ідея", - зазначила під фото Осадча.

А в розділі сториз теледіва поділилася милими спільними кадрами з чоловіком, на яких вони розслабляються в SPA центрі або ж насолоджуються смачною їжею за столиком на терасі.

Катя Осадча та Юрій Горбунов відмінно відпочили в готелі біля Львова (фото: instagram.com/kosadcha)

Сам Горбунов також порадував фанів милим знімком з дружиною - пара зображена в готелі в стильних луках. Катя приміряла вільні білі штани і рубкашку з дрібним принтом, а зверху накинула джинсову куртку. Юрій же віддав перевагу класиці - чорним штаням і білій сорочці.

Катя Осадча та Юрій Горбунов похвалилися стильним цибулею (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі захоплюються цією прекрасною парою і бажають їм гарного відпочинку.

Сукня просто бомба! Вам пасує

Хорошого вам відпочинку

Прекрасне місце

Гарні та щасливі！

молодці,гарна пара,любимо!!!

Файна пара

Я так захоплююся вашою парою! Красунчики!!! І вам всього доброго!

Які ви гарні

Дуже гарне плаття на вас і ви в ньому

Стильно! Яскраво! Як завжди прекрасні !

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча поділилася своїми знаковими французькими спогадами і фото з Парижа.