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Велосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком

Понеділок 20 липня 2020 10:36
Велосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Зіркова пара відмінно розважилася у Львівській області

На днях Катя Осадча пишно і весело відсвяткувала 15-річний ювілей програми "Світське життя" - з цього приводу у Києві влаштували святковий концерт, на якому виступили багато знаменитостей, а заодно і вигуляли стильні вбрання. А на вихідні телеведуча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вирушила у свій улюблений заміський готель на Львівщині, де пара відпочила на славу.

Барвистими кадрами зіркове подружжя поділилися на своїх сторінках в Instagram. Так, Катя показала свою велосипедну прогулянку, на яку вона вирушила в повітряному білому платті, стильному капелюшку і босоніжках. Не забула зірка і про сонцезахисні окуляри.

Велосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловікомВелосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком

"Вихідний - завжди гарна ідея", - зазначила під фото Осадча.

А в розділі сториз теледіва поділилася милими спільними кадрами з чоловіком, на яких вони розслабляються в SPA центрі або ж насолоджуються смачною їжею за столиком на терасі.

Велосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловікомВелосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловікомВелосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком

Катя Осадча та Юрій Горбунов відмінно відпочили в готелі біля Львова (фото: instagram.com/kosadcha)

Сам Горбунов також порадував фанів милим знімком з дружиною - пара зображена в готелі в стильних луках. Катя приміряла вільні білі штани і рубкашку з дрібним принтом, а зверху накинула джинсову куртку. Юрій же віддав перевагу класиці - чорним штаням і білій сорочці.

Велосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком

Катя Осадча та Юрій Горбунов похвалилися стильним цибулею (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі захоплюються цією прекрасною парою і бажають їм гарного відпочинку.

  • Сукня просто бомба! Вам пасує
  • Хорошого вам відпочинку
  • Прекрасне місце
  • Гарні та щасливі！
  • молодці,гарна пара,любимо!!!
  • Файна пара
  • Я так захоплююся вашою парою! Красунчики!!! І вам всього доброго!
  • Які ви гарні
  • Дуже гарне плаття на вас і ви в ньому
  • Стильно! Яскраво! Як завжди прекрасні !

Велосипеди і SPA: Катя Осадча показала, як провела вікенд із коханим чоловіком

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча поділилася своїми знаковими французькими спогадами і фото з Парижа.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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