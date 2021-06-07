Віє щастям: Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з вагітною дружиною
Знаменита українська пара Юрій Горбунов і Катя Осадча, яка зараз чекає дитину, показали, як вони провели вихідні. Подружжя насолодилося гарною погодою, яка часом радувала українців, в своєму заміському будинку, і зробили милі фото у дворі.
Ніжним фото з вагітною дружиною шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.
Катя і Юрій зображені на зеленій галявині своєї ділянки. Однією рукою вони обіймають один одного, а іншими зворушливо тримаються за руки.
При цьому подружжя одягнене в схожому стилі - обидва в білосніжних нарядах і сонцезахисних окулярах. Осадча обрала сукню-сорочку середньої довжини з поясом - до слова, з власної колекції в колаборації з Андре Таном. Доповнила лук ведуча білими балетками, а волосся зібрала в хвіст.
Горбунов же віддав перевагу шортам з сорочкою і кросівкам.
"Щаслива неділя", - підписав атмосферний кадр ведучий.
Катя Осадча та Юрій Горбунов показали свій розслаблений вихідний (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
У своєму акаунті Катя теж поділилася знімком, на якому нібито йде на камеру.
"Впевненою ходою крокуємо в літо, літо назустріч теж крокує, але невпевнено - півдня сонце, півдня дощ. А яка в вас погода? Закликаю погожі дні сукнею з нашої спільної колекції з Андре Таном, пасує на будь-які зміни фігури", - прокоментувала теледіва.
Вагітна Катя Осадча захопила стильним образом у білій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі не пошкодували для пари теплих слів в коментарях.
- Катя і Юрій, вітаю вас!
- Моя ідеальна пара!
- У вас там дуже красиво
- Гарна пара! Дуже Гарна!
- Ой красиві
- Ви прекрасні
- Чудове, ніжне, атмосферне фото
- Вітаю з новим членом сім'ї, це прекрасно
- Ви прекрасні і сукня прекрасна. Таким теплим і яскравим фото справді можна закликати теплі дні. А погода була сонячна
- Катюша, ви дуже красива!!!
- Як завжди життєрадісна і прекрасна Катя
- Ну дуже сукня красива
- Зміни фігури помітні, і плаття підходить
- Гарне вбрання
Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча показала старшого сина-випускника - Ілля закінчив київську приватну школу.