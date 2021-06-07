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Віє щастям: Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з вагітною дружиною

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 10:36
Віє щастям: Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з вагітною дружиною Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Знаменита українська пара Юрій Горбунов і Катя Осадча, яка зараз чекає дитину, показали, як вони провели вихідні. Подружжя насолодилося гарною погодою, яка часом радувала українців, в своєму заміському будинку, і зробили милі фото у дворі.

Ніжним фото з вагітною дружиною шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.

Катя і Юрій зображені на зеленій галявині своєї ділянки. Однією рукою вони обіймають один одного, а іншими зворушливо тримаються за руки.

При цьому подружжя одягнене в схожому стилі - обидва в білосніжних нарядах і сонцезахисних окулярах. Осадча обрала сукню-сорочку середньої довжини з поясом - до слова, з власної колекції в колаборації з Андре Таном. Доповнила лук ведуча білими балетками, а волосся зібрала в хвіст.

Горбунов же віддав перевагу шортам з сорочкою і кросівкам.

"Щаслива неділя", - підписав атмосферний кадр ведучий.

Віє щастям: Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з вагітною дружиною

Катя Осадча та Юрій Горбунов показали свій розслаблений вихідний (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

У своєму акаунті Катя теж поділилася знімком, на якому нібито йде на камеру.

"Впевненою ходою крокуємо в літо, літо назустріч теж крокує, але невпевнено - півдня сонце, півдня дощ. А яка в вас погода? Закликаю погожі дні сукнею з нашої спільної колекції з Андре Таном, пасує на будь-які зміни фігури", - прокоментувала теледіва.

Віє щастям: Юрій Горбунов зворушив ніжним фото з вагітною дружиною

Вагітна Катя Осадча захопила стильним образом у білій сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі не пошкодували для пари теплих слів в коментарях.

  • Катя і Юрій, вітаю вас!
  • Моя ідеальна пара!
  • У вас там дуже красиво
  • Гарна пара! Дуже Гарна!
  • Ой красиві
  • Ви прекрасні
  • Чудове, ніжне, атмосферне фото
  • Вітаю з новим членом сім'ї, це прекрасно
  • Ви прекрасні і сукня прекрасна. Таким теплим і яскравим фото справді можна закликати теплі дні. А погода була сонячна
  • Катюша, ви дуже красива!!!
  • Як завжди життєрадісна і прекрасна Катя
  • Ну дуже сукня красива
  • Зміни фігури помітні, і плаття підходить
  • Гарне вбрання

Нагадаємо, раніше вагітна Катя Осадча показала старшого сина-випускника - Ілля закінчив київську приватну школу.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Катя Осадча Юрій Горбунов
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