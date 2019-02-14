"Віє любов'ю": Віра Брежнєва підкорила ніжним фото з чоловіком

У День всіх закоханих артистка поділилася рідкісним кадром з Костянтином Меладзе

В День всех влюбленных популярная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно поразила фанов неожиданным бунтарским образом, порадовала своих подписчиков редким фото со своим супругом, известным продюсером и композитором Константином Меладзе. Трогательный кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белом снимке влюбленная пара запечатлена со спины на берегу моря. При этом Меладзе нежно целует жену в макушку.

"Люди, любите друг друга", - призвала Брежнева своих фанов.

Фото: (instagram.com/ververa)

Подписчики остались очарованы подобным фото и отметили, что от него так и веет любовью, а Вера и Константин - очень красивая пара. Они также пожелали им любви и счастья.

"Красота издает свет изнутри! Любви!";

"Самая красивая пара";

"Самое нежное фото, которое я когда-либо видела. Спасибо за вашу любовь";

"Мастер и Вера";

"На этом фото все, что нужно. И ничего лишнего. И тем прекрасно";

"Люблю вас вместе! долгих счастливых лет вам!";

"От него веет такой любовью к вам, что дух захватывает...... Счастья и счастья";

"Самая счастливая, когда любимая";

"Душа радуется, когда смотришь на Вас! Вы просто потрясающие! Радуйте нас вашим Счастьем долго, долго!" - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, стильная Вера Брежнева сделала неожиданное признание о своей работе.

К слову, старшая дочь Веры Брежневой, по примеру звездной мамы, решила продемонстрировать свой певческий талант и даже опубликовала запись песни в собственном исполнении.

Видео: РБК-Украина