"Віє любов'ю": Віра Брежнєва підкорила ніжним фото з чоловіком

У День всіх закоханих артистка поділилася рідкісним кадром з Костянтином Меладзе
В День всех влюбленных популярная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно поразила фанов неожиданным бунтарским образом, порадовала своих подписчиков редким фото со своим супругом, известным продюсером и композитором Константином Меладзе. Трогательный кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.
На черно-белом снимке влюбленная пара запечатлена со спины на берегу моря. При этом Меладзе нежно целует жену в макушку.
"Люди, любите друг друга", - призвала Брежнева своих фанов.
Фото: (instagram.com/ververa)
Подписчики остались очарованы подобным фото и отметили, что от него так и веет любовью, а Вера и Константин - очень красивая пара. Они также пожелали им любви и счастья.
"Красота издает свет изнутри! Любви!";
"Самая красивая пара";
"Самое нежное фото, которое я когда-либо видела. Спасибо за вашу любовь";
"Мастер и Вера";
"На этом фото все, что нужно. И ничего лишнего. И тем прекрасно";
"Люблю вас вместе! долгих счастливых лет вам!";
"От него веет такой любовью к вам, что дух захватывает...... Счастья и счастья";
"Самая счастливая, когда любимая";
"Душа радуется, когда смотришь на Вас! Вы просто потрясающие! Радуйте нас вашим Счастьем долго, долго!" - пишут пользователи сети в комментариях.
Напомним, стильная Вера Брежнева сделала неожиданное признание о своей работе.
К слову, старшая дочь Веры Брежневой, по примеру звездной мамы, решила продемонстрировать свой певческий талант и даже опубликовала запись песни в собственном исполнении.
Видео: РБК-Украина