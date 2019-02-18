Ведучий Євробачення назвав головне відкриття другого півфіналу Нацвідбору

Тимур Мірошниченко оцінив номери всіх учасників другого півфіналу Нацвідбору

В субботу, 16 февраля во дворце культуры столичного КПИ состоялся второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019, в котором определилась еще одна тройка финалистов. По результатам голосования членов жюри и зрителей, в финал прошли Freedom Jazz, KAZKA и ANNA MARIA. Ведущий международного песенного конкурса Евровидение в 2017 году в Киеве Тимур Мирошниченко на своей странице в Instagram прокомментировал выступление всех участников и признался, кто же стал главным открытием лично для него.

По словам шоумена, ANNA MARIA идеально подходят под формат Евровидения, а вот в выступлении KAZKA лучшим был бэк-вокал.

"Ivan NAVI - светлая и положительная песня. Мне лично она очень нравится, но в контексте Евровидения не избежать сравнений с Джастином и по звучанию, и по сценографии. И Иван пожалуй таки переволновался, потому что на репетициях все выглядело крепче. ANNA MARIA - вокально очень сильно и песня насыщенная кучей музыкальных событий, которые постоянно сменяют друг друга и держат зрителя/слушателя. Но! Вот когда говорят "формат Евровидения", то можно смело показывать это выступление. И это не обидно, это нормально! Вот только формат Евровидения не побеждает на Евровидении уже много лет. KAZKA - песня абсолютно в их силе и это плюс. Есть замечательная мелодика народных инструментов и мощный бэк-вокал. Но за бэк-вокал голосовать нельзя. И это минус. KiRA MAZUR - молодая певица. Свою музыку она уже нашла и она в ней довольно органична. Но (не думал, что когда-то такое скажу) большое количество участников Нацотбора, которые выступают в стиле фолк, пошло не на пользу Кире. Взять два выступления - ее и YUKO. Идентичны по сценографии, но разные по цветовой гамме и уже совершенно разное восприятие", - написал Мирошниченко.

Фото: Тимур Мирошниченко (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Он также отметил выступление Лауда, но больше всего его смог зацепить номер артиста KHAYAT.

"LAUD - как же круто звучит этот певец и как же долго среднестатистический слушатель нашей страны будет не готов слушать такую музыку...Но мне показался немного "пустым" номер, Влад собой не смог заполнить всю сцену. Хотелось какой-то истории, какого дополнения. Кстати, для него это пятая попытка на Евровидении. Три было в детском и уже вторая на взрослом. Влад, не останавливайся! Ты двигаешься в правильную сторону!

KHAYAT удалось сделать такой номер и песню, за которыми хочется наблюдать. Ты ждешь, что же будет за следующим музыкальным поворотом? Куда дальше? Для меня - главное открытие второго полуфинала. Braii - неплохая музыка в наушники и слабовата для конкурса. Freedom Jazz: ну класс же - клевый балаган, музыкально, весело, заставляет улыбаться, подпевать и подтанцовывать! Абсолютно готовый номер для большого Евровидения и безоговорочный победитель этого полуфинала", - прокомментировал Тимур.

Фото: (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Многие пользователи сети согласились с мнением телеведущего.

"Подписываюсь под каждым словом) @ado.khayat еще себя покажет, очень талантливый парень";

"Ви МОЛОДЕЦЬ!!! Дуже об'єктивно оцінили всіх учасників!!! Це круто! Ви неймовірно талановитий і прикольний ведучий!!!";

"Полностью согласна! и если судьи начнут говорить, мол "есть время, подготовим", то надо было раньше думать. Не понимаю, за что ей даже 7 баллов. Хотя против Казки ничего не имею, но нужно правда в глаза смотреть";

"Тімур, може Вас у крісло судді Євробачення посадити?) Коротко і з толком! Дуже професійні коментарі!";

"Згодна з кожним словом)) Але судді щось зовсім другої думки, на жаль", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее травести-дива Монро высказалась о Нацотборе на Евровидение. По ее словам, исполнение многих участников ее разочаровало.

Мы также писали, что судья Нацотбора Джамала откровенно высказалась о вокале KAZKA и KHAYAT.