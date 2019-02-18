Ведучий Євробачення назвав головне відкриття другого півфіналу Нацвідбору

Фото: Тімур Мірошниченко (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Тимур Мірошниченко оцінив номери всіх учасників другого півфіналу Нацвідбору

У суботу, 16 лютого у палаці культури столичного КПІ відбувся другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019, в якому визначилася ще одна трійка фіналістів. За результатами голосування членів журі та глядачів, у фінал пройшли Freedom Jazz, KAZKA і ANNA MARIA. Ведучий міжнародного пісенного конкурсу Євробачення у 2017 році в Києві Тимур Мірошниченко на своїй сторінці в Instagram прокоментував виступ всіх учасників і зізнався, хто ж став головним відкриттям особисто для нього.

За словами шоумена, ANNA MARIA ідеально підходять під формат Євробачення, а ось у виступі KAZKA кращим був бек-вокал.

"Ivan NAVI - світла і позитивна пісня. Мені особисто вона дуже подобається, але в контексті Євробачення не уникнути порівнянь з Джастіном і за звучанням, і сценографії. І Іван мабуть таки перехвилювався, тому що на репетиціях все виглядало міцніше. ANNA MARIA - вокально дуже сильно і пісня насичена купою музичних подій, які постійно змінюють один одного і тримають глядача/слухача. Але! Ось коли кажуть "формат Євробачення", то можна сміливо показувати цей виступ. І це не образливо, це нормально! От тільки "формат Євробачення" не перемагає на Євробаченні вже багато років. KAZKA - пісня абсолютно в їх силі і це плюс. Є чудова мелодика народних інструментів і потужний бек-вокал. Але за бек-вокал голосувати не можна. І це мінус. KiRA MAZUR - молода співачка. Свою музику вона вже знайшла і вона в ній досить органічна. Але (не думав, що колись таке скажу) велика кількість учасників Нацвідбору, які виступають в стилі фолк, пішло не на користь Кірі. Взяти два виступи - її і YUKO. Ідентичні сценографії, але різні за колірною гамою і вже абсолютно різне сприйняття", - написав Мірошниченко.

Фото: Тімур Мірошниченко (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Він також відзначив виступ Лауда, але найбільше його зміг зачепити номер артиста KHAYAT.

"LAUD - як же круто звучить цей співак і як же довго середньостатистичний слухач нашої країни буде не готовий слухати таку музику...Але мені здався трохи "порожнім" номер, Влад не зміг заповнити всю сцену. Хотілося якоїсь історії, якого доповнення. До речі, для нього це п'ята спроба на Євробаченні. Три було в дитячому і вже друга на дорослому. Влад, не зупиняйся! Ти рухаєшся в правильну сторону!

KHAYAT вдалося зробити такий номер і пісню, за якими хочеться спостерігати. Ти чекаєш, що ж буде за наступним музичним поворотом? Куди далі? Для мене - головне відкриття другого півфіналу. Braii - непогана музика в навушники і слабенька для конкурсу. Freedom Jazz: ну ж клас - кльовий балаган, музично, весело, змушує посміхатися, підспівувати і підтанцьовувати! Абсолютно готовий номер для великого Євробачення і беззаперечний переможець цього півфіналу", - прокоментував Тимур.

Фото: (instagram.com/timur.miroshnychenko)

Багато користувачів мережі погодилися з думкою телеведучого.

"Підписуюсь під кожним словом) @ado.khayat ще себе покаже, дуже талановитий хлопець";

"Ви МОЛОДЕЦЬ!!! Дуже об'єктивно оцінили всіх учасників!!! Це круто! Ві неймовірно талановитий і прикольний ведучий!!!";

"Повністю згодна! і якщо судді почнуть говорити, мовляв "є час, підготуємо", то треба було раніше думати. Не розумію, за що їй навіть 7 балів. Хоча проти Казки нічого не маю, але потрібно правда в очі дивитися";

"Тімур, може Вас у крісло судді Євробачення посадити?) Коротко і з толком! Дуже професійні коментарі!";

"Згодна з кожним словом)) Але судді щось зовсім другої думки, на жаль", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро висловилася про Нацвідбір на Євробачення. За її словами, виконання багатьох учасників розчарувало її.

Ми також писали, що суддя Нацвідбору Джамала відверто висловилася про вокал KAZKA і KHAYAT.