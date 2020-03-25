Ведуча "Ревізора" Панкова розповіла, як запідозрила у себе коронавірус

Юлія Панкова (фото: Новий канал)

Юлія Панкова ділиться лайфхаками, як пережити карантин

Інформація про карантин в Україні сильно налякала ведучу «Ревізора» на Новому каналі Юлію Панкову. Дівчина зізнається, що весь минулий тиждень вона боролася з хвилюванням і страхами. І тепер готова розповісти, як налаштувала себе на позитивні емоції.

– За три дні до оголошення карантину ми з командою «Ревізора» повернулися з відрядження, – каже Юля. – На той час в інтернеті вже почали з’являтись новини про закриття усіх закладів, а людей просили залишатись вдома. Звісно ж, ми з чоловіком в перший день карантину ізолювалися у власній квартирі. Заради нашої безпеки та оточуючих. Адже я розуміла, що під час ревізії контактувала з людьми, які теж могли бути вже інфікованими.

Ведуча розповідає, що панікувати вона почала, коли відчула слабкість у тілі.

– У мене піднялася температура й почався нежить, – каже дівчина. – Я відразу ж зателефонувала сімейному лікарю і розповіла їй про самопочуття. Та запевнила, що в мене ознаки не коронавірусу.

Юля зізнається, що кілька днів дуже погано почувалася. І справді думала, що інфікувалася COVID-19.

– Мій емоційний стан щодня погіршувався, – розповідає дівчина. – Чесно, я нічого не хотіла робити і цілий тиждень не могла опанувати себе. Сьогодні хочу поділитися лайфхаками, як я поборола свій страх та паніку. І саме ці методи покращили моє самопочуття.

Займіться улюбленою справою

– Я люблю малювати, – розповідає Юля. – Мене це розслабляє й наповнює. Тому я дістала свої фарби, полотно і намалювала картину.

Провітрюйте кімнату

– Кожні 30 хвилин я відчиняю вікно, – каже Юля. – Ви ж знаєте, що свіже повітря покращує роботу мозку. Тому на час вимушеної ізоляції провітрювання – це найкраще рішення.

Отримуйте нові знання

– Зараз багато освітніх проектів відкрили доступ до безкоштовних програм, – розповідає Юля. – Не втратьте можливість безкоштовно отримати знання! Я для себе обрала кілька курсів Стендфордського університету.

Не читайте новини перед сном

– Оберіть два інформаційні джерела, що подають об’єктивну інформацію про стан справ у країні, – рекомендує Юля. – Читайте новини до 20 хвилин на день. Не робіть цього, будь ласка, в ліжку, адже це може негативно вплинути на ваш сон.

А ще ведуча рекомендує зберігати спокій та робити те, що вас надихає!

– Зараз важливо навчитися керувати своїми емоціями, – каже Юля. – Намагайтеся в усьому бачити й позитив!