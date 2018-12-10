ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Відьма": Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу

Lite » Зірки 10.12.2018 - 11:43
"Відьма": Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники вражені тим, як молодо виглядає актриса

Відома українська актриса Ольга Сумська, яка стала героїнею книги, захопила користувачів мережі своїм нестаріючим і квітучим зовнішнім виглядом. Зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram новими знімками, які, судячи з усього, були зроблені на зйомках нового кліпу співачки Ольги Горбачової.

На них артистка відображена разом з учасницями групи НеАнгели Славою і Вікторією. Всі знаменитості при цьому з яскравим макіяжем і красивими зачісками.

&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу

Фото: (instagram.com/olgasumska)

"Новий кліп Ольги Горбачової "Найкраща в світі". У квітнику разом з @babaslavka @vikanablack", - написала Сумська.

&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу

Фото: (instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі захоплювалися красою всіх трьох жінок і зазначили, що вони виглядають як сестри.

"Красуні всі", "Прикольна група вийшла", "Ольга, ви шикарна жінка", "Шикарні діви", - пишуть в коментарях до публікації.

&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу

&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Слава Камінська також опублікувала спільний знімок з актрисою на своїй сторінці.

&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"От розкажіть мені. Як???? Як можна так виглядати @olgasumska ??" - поцікавилася співачка.

В коментарях багато підписників відзначили,що, ймовірно, Ольга Сумська "відьма", оскільки і справді виглядає просто приголомшливо.

"Вона відьма", "Сестри?", "Красиві, жіночні, розкішні", - зазначили фоловери.

&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу

&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу&quot;Відьма&quot;: Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, TAYANNA захопила стильним леопардовим нарядом на зйомках новорічного шоу.

Ми також писали про те, що українка в білосніжній сукні вразила своєю красою на конкурсі Міс світу 2018. Титул "Міс Світу 2018" отримала мексиканка Ванесса де Леон. Зазначимо, що в цьому році за головне звання змагалися учасниці з 118 країн світу.

Відео: РБК-Україна

Кухар, Мейхер і Сумська стали героїнями книги про материнство "Ядерна суміш": Тіна Кароль захопила кліпом на нову пісню
Новини України Ольга СумськаклипСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся