"Відьма": Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники вражені тим, як молодо виглядає актриса

Відома українська актриса Ольга Сумська, яка стала героїнею книги, захопила користувачів мережі своїм нестаріючим і квітучим зовнішнім виглядом. Зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram новими знімками, які, судячи з усього, були зроблені на зйомках нового кліпу співачки Ольги Горбачової.

На них артистка відображена разом з учасницями групи НеАнгели Славою і Вікторією. Всі знаменитості при цьому з яскравим макіяжем і красивими зачісками.

Фото: (instagram.com/olgasumska)

"Новий кліп Ольги Горбачової "Найкраща в світі". У квітнику разом з @babaslavka @vikanablack", - написала Сумська.

Фото: (instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі захоплювалися красою всіх трьох жінок і зазначили, що вони виглядають як сестри.

"Красуні всі", "Прикольна група вийшла", "Ольга, ви шикарна жінка", "Шикарні діви", - пишуть в коментарях до публікації.

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Слава Камінська також опублікувала спільний знімок з актрисою на своїй сторінці.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"От розкажіть мені. Як???? Як можна так виглядати @olgasumska ??" - поцікавилася співачка.

В коментарях багато підписників відзначили,що, ймовірно, Ольга Сумська "відьма", оскільки і справді виглядає просто приголомшливо.

"Вона відьма", "Сестри?", "Красиві, жіночні, розкішні", - зазначили фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

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Відео: РБК-Україна