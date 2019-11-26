"Вічні константи": Ірина Білик сколихнула зізнанням про своїх колишніх

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка поділилася особистим досвідом стосунків з екс-коханими

Ірина Білик вміє інтригувати і епатувати публіку. Особистими переживаннями вона часто ділитися в своїх піснях, а також публікує роздуми на сторінці в Instaram. Наприклад, не так давно вона розмістила філософський пост про шлюб і кохання, в якому шанувальники побачили натяк на тріщину у відносинах з чоловіком співачки, російським фотохудожником і батьком її сина Табріза, Асланом Ахмадовим. Пізніше артистка торкнулася не менш важливої і спірної теми – спілкування з колишніми.

Співачка поміркувала, чи варто підтримувати товариські стосунки з екс-коханими і поділилася особистим досвідом. Ірина зізналася, що з колишніми її пов'язує не тільки робота, але і дружба.

"Цікаву тему запропонували в коментарях: спілкування з колишніми. Буду, звичайно, говорити за себе. Любов - це не перманентне почуття, люди розлучаються, так трапляється. Але повага, тепло і участь для мене вічні константи, тим більше, якщо є спільні діти. Тому я спілкуюся, дружу і навіть працюю з ними! Чого далеко ходити, на моєму ювілейному турі ви ще побачите афішу з давно знайомими особами. Ну а у вас як складаються такі відносини?" - поцікавилася вона.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Більшість шанувальників артистки під постом зізналися, що не змогли зберегти або підтримувати теплі стосунки з колишніми другими половинками, а Ірину похвалили за те, що вміє поводитися мудро і не тримає зла на людей зі свого минулого.

Так що їх обговорювати? Залишити потрібно колишніх в минулому! Тільки нерви треплять... Коли черговий раз їм стає нудно і починають знову тупі СМС-ки писати...

Ніяк, колишні залишаються в минулому

Так у вас залізні нерви, щоб з колишніми друзями і при цьому ще спілкуватися

Іринко, Ви молодець! Це говорить про велику людяність і відкрите серце! Всі навколо знають про Вашу порядність. Це манери імператриці, не тримати в собі зло!

Ви особлива, спілкування з колишніми вище мого розуміння, я з тих, хто вважає за краще переїхати, аби б не зустрічатися з колишніми. Спільні діти виняток, звичайно

Чудова дівчина! Ви велика розумниця!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ірина Білик завела мережу провокаційним фото з оголеними красенями.