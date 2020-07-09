Вічно молода: 55-річна Елізабет Херлі захопила квітучим зовнішнім виглядом

Голлівудська зірка, актриса і модель Елізабет Херлі, як звичайно, радує своїх шанувальників гарячими знімками. Цього разу Херлі запостила на своїй сторінці в соцмережі фото з келихом в руках. «Так, бари вже працюють, але я краще залишуся в безпеці – і вип'ю свій напій вдома», – підписала Елізабет.

Але шанувальників привернула не стільки підпис до фото, скільки сам знімок. Актриса сидить у червоному короткому платті. Одна бретелька з'їхала – і видно шикарне декольте Херлі. Вечірній макіяж Елізабет теж захопив фанатів.

Елізабет в новому образі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

«Дитинко, ну треба ж, яка ти чудова!», «О, ти моя зірка, моя Lady in red!», «Спасибі, що нагадуєш нам сидіти вдома, адже всі про це забули», «Елізабет, як можна бути такою красивою? Це взагалі законно?», «Ми хочемо бачити твій аутфит в повний зріст», «Дякую, що ділишся з нами найкрасивішими фото, наша зірка», – фолловери не стримували слів радості і захоплення під знімком британській красуні.

Модель обожнює спокусливі вбрання (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Нагадаємо, на честь свого дня народження, який Елізабет Херлі відзначала недавно, актриса запостила фото, на якому вона позує оголеною у ванній, наповненою піною. Нічого провокаційного на знімку немає, але виглядає зірка неймовірно звабливою і молодою. «З днем народження! Це п'ятий день народження, який ми відзначали під час карантину в моїй маленькій групі, включаючи 80-річчя моєї матері і 18-річчя мого сина. Вдячна бути щасливою та здоровою і мати найкращу сім'ю і друзів. Сподіваюся, що одного разу реальне життя знову почнеться».