ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вічно молода: 55-річна Елізабет Херлі захопила квітучим зовнішнім виглядом

Четвер 09 липня 2020 20:29
Вічно молода: 55-річна Елізабет Херлі захопила квітучим зовнішнім виглядом
Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Зірка показала новий спокусливий лук

Голлівудська зірка, актриса і модель Елізабет Херлі, як звичайно, радує своїх шанувальників гарячими знімками. Цього разу Херлі запостила на своїй сторінці в соцмережі фото з келихом в руках. «Так, бари вже працюють, але я краще залишуся в безпеці – і вип'ю свій напій вдома», – підписала Елізабет.

Але шанувальників привернула не стільки підпис до фото, скільки сам знімок. Актриса сидить у червоному короткому платті. Одна бретелька з'їхала – і видно шикарне декольте Херлі. Вечірній макіяж Елізабет теж захопив фанатів.

Вічно молода: 55-річна Елізабет Херлі захопила квітучим зовнішнім виглядом

Елізабет в новому образі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

«Дитинко, ну треба ж, яка ти чудова!», «О, ти моя зірка, моя Lady in red!», «Спасибі, що нагадуєш нам сидіти вдома, адже всі про це забули», «Елізабет, як можна бути такою красивою? Це взагалі законно?», «Ми хочемо бачити твій аутфит в повний зріст», «Дякую, що ділишся з нами найкрасивішими фото, наша зірка», – фолловери не стримували слів радості і захоплення під знімком британській красуні.

Вічно молода: 55-річна Елізабет Херлі захопила квітучим зовнішнім виглядом

Модель обожнює спокусливі вбрання (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Нагадаємо, на честь свого дня народження, який Елізабет Херлі відзначала недавно, актриса запостила фото, на якому вона позує оголеною у ванній, наповненою піною. Нічого провокаційного на знімку немає, але виглядає зірка неймовірно звабливою і молодою. «З днем народження! Це п'ятий день народження, який ми відзначали під час карантину в моїй маленькій групі, включаючи 80-річчя моєї матері і 18-річчя мого сина. Вдячна бути щасливою та здоровою і мати найкращу сім'ю і друзів. Сподіваюся, що одного разу реальне життя знову почнеться».

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України актрисаЭлизабет Херли
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся