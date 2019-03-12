У вечірніх сукнях і потертих джинсах: Ані Лорак поділилася стильною фотосесією з донькою

Співачка з донькою приміряли різні вбрання: від ошатних до повсякденних

Ани Лорак держит своих поклонников "в напряжении" уже длительное время, никак не реагируя на слухи о своей якобы "беременности". Хотя следует отметить, что ранее появились новые нюансы об этом слухе. Так, источник из окружения певицы рассказал, что Лорак ни за что бы не отправилась в свой грандиозный тур DIVA, если бы была беременна.

В любом случае обсуждение в сети возможного "интересного положения" певицы продолжается. Более того, не так давно Лорак подлила масла в огонь и заинтриговала фанатов новой съемкой со своей дочкой Софией. Примечательно, что исполнительница снялась для журнала "Кенгуру", а это издание позиционирует себя как "журнал для беременных женщин". Не удивительно, что некоторые поклонники Ани Лорак еще больше убедились в ее "беременности".

Как бы там ни было, оставим слухи в стороне. И сосредоточимся на новой fashion-съемке. Ведь в сети тем временем появилось много красочных фото Лорак с дочкой, сделанных специально для нового выпуска "Кенгуру".

На представленных снимках звездная мама с дочкой позируют в абсолютно разных по стилю образах: от нардяно-вечернего до повседневного кежуал. Соответствующие снимки появились на facebook-страничке Ани Лорак.

Ани Лорак с дочкой Софией (фото: facebook.com/AniLorak)

Поклонники Каролины поспешили оставить свои отзывы:

"Обе красавицы: что мама, что дочка. Очень талантливая мама, я думаю, что дочка обязательно будет достойным человеком!"

"Супер фотосессия"

"Очень стильные красотки"

"Мамина копия. Красавицы"

"Девочки-красавицы. Так держать!"

"Шикарно! Теперь тоже хочу такую фотосессию с дочкой"

Ани Лорак с дочкой Софией (фото: facebook.com/AniLorak)

Напомним, ранее нежная Ани Лорак заговорила о любви.

Также Ани Лорак сказала, что думает о хейтерах.