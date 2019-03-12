У вечірніх сукнях і потертих джинсах: Ані Лорак поділилася стильною фотосесією з донькою

Ані Лорак з Софією (фото: facebook.com/AniLorak)

Співачка з донькою приміряли різні вбрання: від ошатних до повсякденних

Ані Лорак тримає своїх шанувальників "у напрузі" вже тривалий час, ніяк не реагуючи на чутки про свою нібито "вагітності". Хоча слід зазначити, що раніше з'явилися нові нюанси про цей слух. Так, джерело з оточення співачки розповіло, що Лорак ні за що б не вирушила у свій грандіозний тур DIVA, якби була вагітна.

У будь-якому випадку обговорення в мережі можливого "цікавого положення" співачки триває. Більш того, не так давно Лорак підлила масла у вогонь і заінтригувала фанатів новою зйомкою зі своєю донькою Софією. Примітно, що виконавиця знялася для журналу "Кенгуру", а це видання позиціонує себе як "журнал для вагітних жінок". Не дивно, що деякі шанувальники Ані Лорак ще більше переконалися у її "вагітності".

Як би там не було, залишимо чутки осторонь. І зосередимося на новій fashion-зйомці. Адже в мережі тим часом з'явилося багато яскравих фото Лорак з дочкою, зроблених спеціально для нового випуску "Кенгуру".

На представлених знімках зоряна мама з донькою позують в абсолютно різних за стилем образах: від нардяно-вечірнього до повсякденного кежуал. Відповідні знімки з'явилися на facebook-сторінці Ані Лорак.

Ані Лорак з дочкою Софією (фото: facebook.com/AniLorak)

Шанувальники Кароліни поспішили залишити свої відгуки:

"Обидві красуні: що мама, що донька. Дуже талановита мама, я думаю, що донька обов'язково буде гідною людиною!"

"Супер фотосесія"

"Дуже стильні красуні"

"Мамина копія. Красуні"

"Дівчинки-красуні. Так тримати!"

"Шикарно! Тепер теж хочу таку фотосесію з донькою"

Ані Лорак з дочкою Софією (фото: facebook.com/AniLorak)

Нагадаємо, раніше ніжна Ані Лорак заговорила про кохання.

Також Ані Лорак сказала, що думає про хейтерів.