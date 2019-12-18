Удвох літати ще крутіше: обраниця Холостяка 9 розговорилася про головне у відносинах

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина побажала всім знайти такі ж щасливі відносини, як у неї

Переможниця шоу Холостяк 9 Дарія Квіткова та його головний герой Микита Добринін чимало здивували багатьох, залишившись разом після закінчення проекту. З тих пір минуло більше року, а їх любов лише міцніє - пара регулярно демонструє ніжність і трепетне ставлення один до одного в мережі і з задоволенням спілкується з шанувальниками на особисті теми. Приміром, нещодавно Даша заінтригувала заявою, що вони з Микитою вирішили виїхати в теплі краї на весь січень і запропонувала вгадати, куди саме.

А в новій публікації дівчина вирішила розповісти, що ж для неї головне у стосунках з чоловіком. Квіткова опублікувала атмосферне фото з поїздки в Париж, на якому вона йде по пішохідному переходу і щасливо посміхається на камеру, обернувшись.

За словами обраниці екс-Холостяка, для неї важливо бути щасливою з коханою людиною.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Що для мене головне у відносинах? Для мене це перш за все відчуття щастя, а воно складається з багатьох факторів. Коли поруч з людиною не треба прикидатися, створювати видимість, що я не я і кінь не мій. Коли можна бути собою. Сміятися, коли смішно. Сумувати, коли погано. Вдягати те, що подобається. Ходити туди, куди хочеться. Мовчати, коли не хочеться говорити. Розповідати все без утайки, коли треба виговоритися, і точно знати, що тебе зрозуміють, а не приймуть за неадекватну істоту.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Коли ти знаєш, що ви прийдете один одному на допомогу, не тому що повинні, а тому, що хочете зробити життя коханої людини легше і приємніше. Коли не треба замовчувати образи і миритися з поганим ставленням. Коли ви не намагаєтеся переробити і виліпити людину під себе. Коли приймаєте один одного беззастережно такими, які ви є, і це не приносить нікому дискомфорту. А якщо змінюєтеся, то тільки в кращу сторону і з задоволенням, а не з-під палиці. Хороші відносини не тягнуть ні з кого жили, не нервують і тим більше не вбивають. Просто зустрілися дві людини і зрозуміли, що удвох їм літати ще крутіше, ніж поодинці. Кожному бажаю, щоб все сталося!" - докладно поділилася Квіткова.

У коментарях користувачі мережі дякують Даші за мудрі і правильні слова і захоплюються її красою і щирістю.

Згодна

Класні слова

Підписуюсь під кожним словом!

Красуня

Коли є повага, все інше буде

Повністю з вами згодна, це дуже важливо залишатися собою, і що кохана людина приймає тебе такою яка є

Який світлий допис та щире фото

Дуже гарні і влучні слова. І з кожним із них я цілком згідна . А вам з Нікотою бажаю неземного кохання

Фото супер

Ідеально, бажаю всім таких відносин, адже всі ми заслуговуємо бути щасливими

Дуже гарна і пост просто супер

Так, ще б додала, коли обидва довіряють один одному. Нехай новий рік принесе всім щастя!

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін з коханою Дарією Квитковой схвилювали любов'ю на новорічному фото.