"Надихаюся тобою!" Лілія Подкопаєва зворушила Лорак душевною промовою

Лілія Подкопаєва з Ані Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка показала архівні фото зі співачкою

Лілія Подкопаєва, яка нещодавно стала мамою чарівної дівчинки, зворушливо привітала свою подругу і куму Ані Лорак з днем народження. 27 вересні співачка святкує 41-річчя і приймає привітання від прихильників, друзів і колег. Українська гімнастка вирішила залишити для артистки теплі слова і побажання, а також не втрималася від щирих компліментів на адресу подруги.

В instagram вона опублікувала цілу фотопідбірку спільних фото з Ані Лорак, на яких знаменитості виглядають щасливо і невимушено.

"Дорогий мій друг, Ані Лорак! Дуже люблю тебе і надихаюся тобою! Ти - суперталант, у тебе відмінне почуття гумору і дивовижне розуміння музичної палітри. Хай буде побільше гарних моментів, які ти вмієш створювати, нехай оточують прекрасні люди і нехай виходить все, про що ти мрієш! З твоїм Днем!" - підписала яскраві кадри з зірковою іменинницею Лілія.

Лілія Подкопаєва з Ані Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Ані Лорак тут же відгукнулася на звернення подруги і подякувала за теплі слова і побажання. "Спасибі, люба", - написала співачка.

Скріншот коментаря

Підписники Олімпійської чемпіонки тут же закидали зіркових подружок компліментами і навіть відзначили їх схожість.

Дві супер гарні лялечки

Красуні

Подружки, трохи один на одного схожі

Які ви красиві

Як сестрички

Милі дівчата! Ви такі класні

Супер дівчата - подружки!

Скріншот коментарів

Раніше іменинниця Ані Лорак сколихнула мережу пікантним фото у відвертому міні без білизни.