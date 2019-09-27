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"Надихаюся тобою!" Лілія Подкопаєва зворушила Лорак душевною промовою

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.09.2019 - 16:38
"Надихаюся тобою!" Лілія Подкопаєва зворушила Лорак душевною промовою
Лілія Подкопаєва з Ані Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка показала архівні фото зі співачкою

Лілія Подкопаєва, яка нещодавно стала мамою чарівної дівчинки, зворушливо привітала свою подругу і куму Ані Лорак з днем народження. 27 вересні співачка святкує 41-річчя і приймає привітання від прихильників, друзів і колег. Українська гімнастка вирішила залишити для артистки теплі слова і побажання, а також не втрималася від щирих компліментів на адресу подруги.

В instagram вона опублікувала цілу фотопідбірку спільних фото з Ані Лорак, на яких знаменитості виглядають щасливо і невимушено.

"Дорогий мій друг, Ані Лорак! Дуже люблю тебе і надихаюся тобою! Ти - суперталант, у тебе відмінне почуття гумору і дивовижне розуміння музичної палітри. Хай буде побільше гарних моментів, які ти вмієш створювати, нехай оточують прекрасні люди і нехай виходить все, про що ти мрієш! З твоїм Днем!" - підписала яскраві кадри з зірковою іменинницею Лілія.

Лілія Подкопаєва з Ані Лорак (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Ані Лорак тут же відгукнулася на звернення подруги і подякувала за теплі слова і побажання. "Спасибі, люба", - написала співачка.

&quot;Надихаюся тобою!&quot; Лілія Подкопаєва зворушила Лорак душевною промовою

Скріншот коментаря

Підписники Олімпійської чемпіонки тут же закидали зіркових подружок компліментами і навіть відзначили їх схожість.

  • Дві супер гарні лялечки
  • Красуні
  • Подружки, трохи один на одного схожі
  • Які ви красиві
  • Як сестрички
  • Милі дівчата! Ви такі класні
  • Супер дівчата - подружки!

Скріншот коментарів

Раніше іменинниця Ані Лорак сколихнула мережу пікантним фото у відвертому міні без білизни.

Просто сексі! Ані Лорак в одному халаті спокусила стрункими ніжками "Красиві та щасливі": вагітна Подкопаєва розчулила мережу фото з коханим
Новини України Ані ЛоракЛилия Подкопаева
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