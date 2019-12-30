Натхненна Лілія Подкопаєва поділилася паризьким святковим настроєм

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка показала захоплюючі новорічні фото

Лілія Подкопаєва після народження донечки Евеліни практично весь час проводить у США, де проживає разом зі своїм коханим Ігорем Дубинським і старшеми дітьми – сином Вадимом та дочкою Кароліною. Першим світським виходом гімнастки стала поява в Києва на вечірці-премії "Ніч Химер" від каналу "Україна". Олімпійська чемпіонка розповіла, що прилетіла з коханим в Україну буквально на пару днів, адже на довше залишити дитину не змогла – дівчинка ще знаходиться на грудному вигодовуванні. А ось на новорічні свята Лілія вирішила влаштувати зимову романтику і вирушила до Парижа.

У розділі "сторіз" Instagram вона показала фото "на валізах". Для перельоту гімнастка вибрала зручний одяг – джинси графітового кольору, чорний светр, червоне ефектне пальто і зручні масивні черевики.

"Це найдивовижніше час в році", - підписала вона яскраву фотокартку.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка приземлилася в паризькому аеропорту Шарль де Голль і відправилася в розкішний готель "Four Seasons". До речі, у вересні в готелі почали приймати гостей нові люксові номери з видом на Ейфелеву вежу і купол Будинку Інвалідів, тому постояльці можуть насолодитися приголомшливими видами міста кохання і романтики.

Лілія показала вражаючі інтер'єри у холі готелю. Статуї оленів з чорного скла, величезні золоті кулі і масивні канделябри. Також вона захопила виглядом з балкону на ялинки з вогнями і дзеркальний купол.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва у чорному обтягуючому платті показала фігуру біля ялинки і привітала всіх з новорічними святами.