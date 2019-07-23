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Натхненна літом: TAYANNA випустила чарівний сингл "Мурашки"

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.07.2019 - 12:12
Натхненна літом: TAYANNA випустила чарівний сингл "Мурашки"
TAYANNA (фото: прес-служба)

Новий літній сингл наповнений любов'ю

Сьогодні на YouTube-каналі співачки TAYANNA відбулася прем'єра треку "Мурашки". Синтивейв кінця 80-х у поєднанні з потужними звуками арпеджіатора в приспіві дають нам зрозуміти, що даний музичний тренд знову стрімко набирає популярності.

Про вихід пісні артистка розповіла в своєму Instagram, де вона в легкому яскравому луці позує перед камерою, продовжуючи концепцію стритстайл-хронік.

"Я отримала величезне задоволення, працюючи над цим треком. Інколи мені снитися мелодія або слова пісні і не завжди вони стосуються певних обставин у моєму житті. "Мурашки"-пісня легка і надихаюча. Мені давно не вистачає "мурашок у животі", тому так я собі пророкую ці відчуття", — коментує реліз TAYANNA.

TAYANNA — Мурашки

Наповнений безмежним щастям і сп'янілий любов'ю – цей літній сингл стане гостем танцполів і натхненником закоханих сердець.

Послухати пісню у живому виконанні можна буде вже 8 серпня на фестивалі LAIMA RENDEZVOUS, який пройде в Одесі.

Натхненна літом: TAYANNA випустила чарівний сингл &quot;Мурашки&quot;

Натхненна літом: TAYANNA випустила чарівний сингл &quot;Мурашки&quot;

Нагадаємо, до цього TAYANNA і LAUD випустили дуетний сингл про людської гордості і любові. Прониклива лірична композиція має назву "Без тебе".

"Ця пісня про гордість,яка заважає людям зізнатись у їх почуттях. Через це ми залишаємось одні і спимо в пустій і холодній постелі, альо подумками молимось за кохану людину",- відверто поділилася тоді TAYANNA.

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