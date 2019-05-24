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Про людську гордість і любов: TAYANNA і LAUD випустили дуетний сингл (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.05.2019 - 14:56
Про людську гордість і любов: TAYANNA і LAUD випустили дуетний сингл (відео)
TAYANNA і LAUD (фото: прес-служба)

Прониклива лірична композиція має назву "Без тебе"

Після успішної презентації нової концертної програми TAYANNA "Фантастична жінка" шанувальники відзначили дуетний трек двох самобутніх музикантів TAYANNA& LAUD. Інтерес до спільної ліричної пісні "Без тебе" був настільки великий, що менеджмент артистів обопільно вирішили продовжити співпрацю і випустити сингл.

Виконавці володіють характерними рисами - професійні музиканти, сильні вокалісти, схожі тембрально по лінії лірико-драматичного виконання, що допомогло їх союзу відтворити живий і досить інтимний музичний твір, який вдало вбудовується в стилістичний ряд майбутнього альбому TAYANNA.

TAYANNA ft. LAUD — Без тебе

"Ця пісня про гордість,яка заважає людям зізнатись в їх почуттях. Через це ми залишаємось одні і спимо в пустій і холодній постелі, але подумками молимось за кохану людину",- відверто поділилася TAYANNA.

"Ми з Танею знайомі вже років десять. Мені завжди подобався її голос, у неї дуже яскравий і виразний тембр, мені завжди було цікаво попрацювати разом. Пам'ятаю, на першій репетиції до її сольного концерту я взяв гітару, і ми почали імпровізувати, що переросло у справжню магію. Сподіваюся, слухачам пісня «Без тебе» сподобається також, як вона подобається нам", - розповідає про співпрацю LAUD.

Офіційна прем'єра пісні відбулася 24 травня у прямому ефірі "Сніданок з 1+1". Це перша дуетна робота співачки у творчій кар'єрі.

TAYANNA

TAYANNA і LAUD (фото: прес-служба)

Нагадаємо, що Монро, Сумська, TAYANNA і ще 12 зірок приєдналися до кампанії Київпрайду "Борітеся – поборете!", присвяченій Міжнародному дню боротьби з гомофобією, трансфобією і біофобією.

Також до цього TAYANNA, Віра Кекелія і Марта Адамчук розповіли про найромантичніші моменти в житті.

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