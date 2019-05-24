Про людську гордість і любов: TAYANNA і LAUD випустили дуетний сингл (відео)

Прониклива лірична композиція має назву "Без тебе"
Після успішної презентації нової концертної програми TAYANNA "Фантастична жінка" шанувальники відзначили дуетний трек двох самобутніх музикантів TAYANNA& LAUD. Інтерес до спільної ліричної пісні "Без тебе" був настільки великий, що менеджмент артистів обопільно вирішили продовжити співпрацю і випустити сингл.
Виконавці володіють характерними рисами - професійні музиканти, сильні вокалісти, схожі тембрально по лінії лірико-драматичного виконання, що допомогло їх союзу відтворити живий і досить інтимний музичний твір, який вдало вбудовується в стилістичний ряд майбутнього альбому TAYANNA.
TAYANNA ft. LAUD — Без тебе
"Ця пісня про гордість,яка заважає людям зізнатись в їх почуттях. Через це ми залишаємось одні і спимо в пустій і холодній постелі, але подумками молимось за кохану людину",- відверто поділилася TAYANNA.
"Ми з Танею знайомі вже років десять. Мені завжди подобався її голос, у неї дуже яскравий і виразний тембр, мені завжди було цікаво попрацювати разом. Пам'ятаю, на першій репетиції до її сольного концерту я взяв гітару, і ми почали імпровізувати, що переросло у справжню магію. Сподіваюся, слухачам пісня «Без тебе» сподобається також, як вона подобається нам", - розповідає про співпрацю LAUD.
Офіційна прем'єра пісні відбулася 24 травня у прямому ефірі "Сніданок з 1+1". Це перша дуетна робота співачки у творчій кар'єрі.
TAYANNA і LAUD (фото: прес-служба)
Нагадаємо, що Монро, Сумська, TAYANNA і ще 12 зірок приєдналися до кампанії Київпрайду "Борітеся – поборете!", присвяченій Міжнародному дню боротьби з гомофобією, трансфобією і біофобією.
Також до цього TAYANNA, Віра Кекелія і Марта Адамчук розповіли про найромантичніші моменти в житті.