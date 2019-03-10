Важливі слова: ніжна Ані Лорак заговорила про кохання

Ані Лорак розповіла про кохання і продемонструвала нове фото

Ани Лорак, которая отметила 8 марта в компании рыб, высказалась о любви на своей странице в Instagram.

"Любовью служите друг другу", - написала Ани Лорак, которая также выложила свое новое черно-белое фото.

Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники известной украинской певицы прониклись ее словами и поразмышляли о любви.

"Любовь - это не служения, а взаимное дыхание в один такт музыки!", - отметил aleksandrovice395.

"Очарована Вами", - написала anilorak.sonsuz.

"Любить - есть смысл этой жизни", - прокомментировала lrkxs.

"Неповторимая, самая лучшая! Душа добрая. Каролина, вы суперская артистка вселенной", - отметила eirinofficial.

"Любовь творит чудеса, женщина счастлива", - подчеркнула liudmilavasilishin.

"Как много можно сказать про человека по глазам. Ваши глаза невероятны, в них столько доброты, теплоты и глубокого смысла. Я желаю Вам, чтобы в вашей душе никогда не было места грусти. Вы очень душевный человек, и дай Бог, чтобы в вашем сердце всегда царила любовь", - написала malinkakleine7.

"Какие правильные и важные слова, но как же иногда трудно ими руководствоваться", - anastasyanastya96.

"Любовь это... жизнь, любите и будьте любимы Каролина", - отметила official_veronikadenisova.

"Твой взгляд притягивает и восхищает больше, чем блеск драгоценного камня!", - oh_maria.

"Правильно ведь "Любовь защита от любой беды". Слова из вашей песни Зеркала. Когда впервые послушала эту песню запомнила эти строки навсегда. Ведь любовь правда спасает от всего. Особенно моя любовь к вам помогает мне во многих ситуациях так как всегда беру пример с вас. И конечно же главное это любовь к семье и к друзьям ведь они всегда будут рядом", - прокомментировала faxriyya.h.

Напомним, что Ани Лорак показала, как нарушает строгую диету.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила роскошным бюстом в облегающем топе.